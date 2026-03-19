रास्वपा सभापति लामिछानेसँग भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको भेट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
  • भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा हिजो भारत पुगेका सभापति लामिछानेलाई भाजपाले आज भव्य स्वागत गरेको छ ।
  • विदेशमन्त्री जयशङ्करसँगको भेटवार्तामा भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको पनि उपस्थिति थियो ।

१९ जेठ, काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतका विदेश मन्त्री डा एस जयशंकरसँग भेट गरेका छन् ।

बैठकमा भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको पनि उपस्थिति थियो । सभापति लामिछाने भाजपाको निमन्त्रणामा हिजो भ्रमणमा गएका थिए ।

उनलाई भाजपाले आज भव्य स्वागत गरेको थियो ।

उनले आजबाटै विभिन्न राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन् ।

रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच आज भेटवार्ता हुने

भाजपा कार्यालयमा रवि लामिछानेलाई भव्य स्वागत, थाले राजनीतिक भेटघाट

नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न रविले राखेका ८ प्रस्ताव

सीमा विवाद अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन हुन्न, संवादबाट समाधान गरौं : रवि लामिछाने

रविको स्वागतमा भाजपाले राख्यो होर्डिङबोर्ड

दिल्ली पुगे रवि, विमानस्थलमा भाजपा नेताहरूको स्वागत

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

