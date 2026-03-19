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त्रिविमा स्नातकको शैक्षिक क्यालेन्डर : भर्ना असारदेखि

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते ८:३८

२० जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक पहिलो वर्षको भर्ना असार दोस्रोसातादेखि भदौ मसान्तसम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।

त्रिविले सूचना जारी गरि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा भर्नाको लागि सूचना जारी गरेको हो ।

स्नातक वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतको कक्षा संचालन असोज पहिलो सातादेखि परीक्षा फाराम २०८३ चैत्रमा, परीक्षा संचालन २०८४ जेठ अन्तिम हप्ता र नतिजा प्रकाशन २०८४ भाद्र महिनामा गर्ने क्यालेन्डर पनि प्रकाशित गरिएको छ ।

त्यसैगरी सेमेस्टर प्रणालीको फारम बुझाउने २०८३ असार पहिलो सातादेखि साउन मसान्तसम्म, कक्षा संचालन २०८३ भाद्र अन्तिम हप्तादेखि, अन्तिम परीक्षा २०८३ फागुन अन्तिम हप्ता र नतिजा प्रकाशण २०८४ जेठ महिनाभित्र गर्ने क्यालेन्डर बनाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय
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