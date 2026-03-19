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स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न परिषद, अस्पताल र बीमा बोर्डका पदाधिकारीका लागि आवेदन आह्वान

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते ८:४२

२० जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विभिन्न परिषद, अस्पताल र बीमा बोर्डका पदाधिकारीका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आयुर्वेद चिकित्सा परिषद, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, नर्सिङ परिषद, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, फार्मेसी परिषद, मेडिकल काउन्सिल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, गंगालाल हृदयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा रिक्त पदाधिकारीका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो ।

यी विभिन्न परिषद, अस्पताल र बोर्डहरुमा अध्यक्ष, सदस्य, रजिष्ट्रार, कार्यकारी निर्देशक लगायतका पद रिक्त छन् ।

ती रिक्त पदहरुमा आजको मितिले १० दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ । ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारमा आवेदन बुझाउन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय
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