सरकारी अस्पतालका बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रसँग छलफल

२० जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरणहरु मर्मत सम्भार गर्न राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रको सहयोग लिने गरी संवाद सुरु गरेको छ ।
मन्त्री निशा मेहता र राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका प्रमुख समेत रहेका सांसद महावीर पुनले बुधबार यस विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
सरकारी अस्पतालहरूमा बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरणहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी समन्वय र सहकार्य गर्न छलफल भएको मन्त्री मेहताको सचिवालय जानकारी गराएको छ ।
अघिल्लो सरकारको समयमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालका विग्रिएका स्वास्थ्य उपकरण मर्मत गर्न राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
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