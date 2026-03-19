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पोखरामा लेखा शिक्षक कार्यशाला गर्न ब्रिटिस कलेज र एसीसीएबीच सहकार्य

प्लाटिनम स्तरको एसीसीए प्रदायक संस्था ब्रिटिस प्रोफेसनल कलेज काठमाडौंले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय शिक्षकलाई विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्डहरूमा दक्ष बनाउन एसीसीएसँग सहकार्य गरेको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ब्रिटिस प्रोफेसनल कलेजले एसीसीएको सहकार्यमा जेठ २३ गते पोखरामा आईएफआरएस र एनएफआरएस सम्बन्धी एकाउन्टिङ शिक्षक कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ ।
  • उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको सो कार्यशालाको नेतृत्व एफसीसीए बिक्रान्त आचार्यले गर्नेछन् ।

२० जेठ, पोखरा । ब्रिटिस एजुकेसन ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ब्रिटिस प्रोफेसनल कलेज (बीपीसी) प्लाटिनम स्तरको एसीसीए शिक्षाका लागि परिचित संस्था हो ।

कलेजले एसीसीएसँगको सहकार्यमा पोखरा इभेन्ट सेन्टरमा आईएफआरएस र एनएफआरएस सम्बन्धी एकाउन्टिङ शिक्षक कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ ।

यो कार्यशाला जुन ६ (जेठ २३) मा आयोजना हुनेछ र यसले उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (आईएफआरएस) र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (एनएफआरएस) का क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई कार्यशालामा प्रष्ट्याइनेछ ।

यस प्राविधिक सत्रको नेतृत्व एफसीसीए बिक्रान्त आचार्यले गर्नेछन् । उनले आईएफआरएस तथा एनएफआरएसका समकालीन एकाउन्टिङ अभ्यास तथा वित्त र व्यावसायिक शिक्षाको नयाँ प्रवृत्तिमा गहिरो छलफल गराउनेछन् ।

प्राविधिक तालिमका साथै, यो कार्यक्रमले शिक्षकहरूबीच नेटवर्किङ र ज्ञान आदानप्रदानको महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले नेपालभर एकाउन्टिङ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

एसीसीए ब्रिटिस कलेज
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