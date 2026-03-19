पोखरामा लेखा शिक्षक कार्यशाला गर्न ब्रिटिस कलेज र एसीसीएबीच सहकार्य

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- ब्रिटिस प्रोफेसनल कलेजले एसीसीएको सहकार्यमा जेठ २३ गते पोखरामा आईएफआरएस र एनएफआरएस सम्बन्धी एकाउन्टिङ शिक्षक कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ ।
- उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको सो कार्यशालाको नेतृत्व एफसीसीए बिक्रान्त आचार्यले गर्नेछन् ।
२० जेठ, पोखरा । ब्रिटिस एजुकेसन ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ब्रिटिस प्रोफेसनल कलेज (बीपीसी) प्लाटिनम स्तरको एसीसीए शिक्षाका लागि परिचित संस्था हो ।
कलेजले एसीसीएसँगको सहकार्यमा पोखरा इभेन्ट सेन्टरमा आईएफआरएस र एनएफआरएस सम्बन्धी एकाउन्टिङ शिक्षक कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ ।
यो कार्यशाला जुन ६ (जेठ २३) मा आयोजना हुनेछ र यसले उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (आईएफआरएस) र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (एनएफआरएस) का क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई कार्यशालामा प्रष्ट्याइनेछ ।
यस प्राविधिक सत्रको नेतृत्व एफसीसीए बिक्रान्त आचार्यले गर्नेछन् । उनले आईएफआरएस तथा एनएफआरएसका समकालीन एकाउन्टिङ अभ्यास तथा वित्त र व्यावसायिक शिक्षाको नयाँ प्रवृत्तिमा गहिरो छलफल गराउनेछन् ।
प्राविधिक तालिमका साथै, यो कार्यक्रमले शिक्षकहरूबीच नेटवर्किङ र ज्ञान आदानप्रदानको महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले नेपालभर एकाउन्टिङ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
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