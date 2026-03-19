+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानन्यायाधीश लगायतलाई सर्वोच्चको आदेश– तोकिएकै समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नू

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त दुई सदस्यहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १४:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले कानूनमा तोकिएको समयसीमाभित्रै रिक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
  • न्यायाधीशहरू अवकाश भएपछि समयमै नियुक्ति नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
  • समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नभएमा न्यायपालिका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने र यसले जनविश्वासमा ह्रास आउने सर्वोच्चको ठहर छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कारणले न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएमा समयसीमा भित्र नियुक्ती गर्नु भनी न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू अवकाश भएर गएपछि संविधान र कानूनमा तोकिएको समयमा नियुक्त हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा भनेको हो, ‘कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र नै न्यायाधीशको नियुक्ति गरी संविधान र कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’

कानूनमा तोकिएको बाध्यात्मक व्यवस्थाको अनिवार्य रुपमा पालना हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तजविजी वा अरु उपायबाट उल्लंघन गर्न नहुने भनी आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा कुनै कार्य यति समयसीमाभित्र सम्पादन गरी सक्नु पर्ने भनी राखेको छ भने त्यस्तो विषयको महत्व, गहनता, गाम्भीर्यको आधारमा बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त दुई सदस्यहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले यो फैसला अहिलेको परिवेशमा होइन, दुई वर्षअघि नै गरेको हो । १८ भदौ २०८१ मा समयमा नै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नु भनी आदेश गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलन लगायतका कारणले कागजात जलेकाले सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न सकेको थिएन ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेवसाइटमा न्यायाधीश नियुक्तीसम्बन्धी रिटमा भएको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २८४(३)मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरू अवकाश हुनुअघि नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उमेरहद बाहेक अरु कारणले अवकाश भएमा एक महिनाभित्र नयाँ सिफारिस गर्नुपर्नेछ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको हकमा तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्न पाउने सहुलियत छ ।

तर न्यायाधीश अवकाश भएर गएको महिनौसम्म नयाँ सिफारिस हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि संविधान र कानूनमा मिति किटान गरिएकाले त्यसै अनुसार नै पदाधिकारीहरूको नियुक्ती हुनुपर्ने भनेको हो ।

कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेमा न्यायपालिका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने र त्यसले न्यायक्षेत्रको सार्वजनिक विश्वासमा ह्रास आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिफारिस र नियुक्तीको विषयलाई न्यायपरिषद्ले संवेदनशिलता देखाउनुपर्ने भनेको हो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च अदालतमा दुई मुख्य न्यायाधीश र अरु तीन न्यायाधीश रिक्त छन् भने जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरू रिक्त छैनन् ।

२ जेठ, २०७९ मा न्यायाधीश मीरा खड्काले अवकाश पाएपछि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा पुरै २१ जना न्यायाधीशको सेट परिपूर्ति हुन सकेको छैन । न्यायपरिषद्‌मा भागबण्डा मिल्न नसक्दा पद रिक्त भएको महिनौसम्म न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदै आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्वोच्चले भन्यो– प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको रिट औचित्यहीन भइसक्यो

सर्वोच्चले भन्यो– प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको रिट औचित्यहीन भइसक्यो
आकस्मिक प्रधानन्यायाधीश, न्यायिक सन्तुलनको अग्निपरीक्षा

आकस्मिक प्रधानन्यायाधीश, न्यायिक सन्तुलनको अग्निपरीक्षा
प्रधानन्यायाधीश शर्माले गरे पदभार ग्रहण

प्रधानन्यायाधीश शर्माले गरे पदभार ग्रहण
प्रधानन्यायाधीश शर्माको शपथ र पदभार ग्रहण आजै

प्रधानन्यायाधीश शर्माको शपथ र पदभार ग्रहण आजै
आफ्नो सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता नभएकोबारे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश– टिप्पणी गर्न चाहन्नँ

आफ्नो सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता नभएकोबारे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश– टिप्पणी गर्न चाहन्नँ
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ (लाइभ)

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ (लाइभ)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित