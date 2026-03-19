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कोइलाखानी विस्फोट घटनामा एक चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता अनुसन्धानमा तानिए

आफ्नै क्षेत्रको खानीमा यति ठुलो सुरक्षा लापरबाही र मानवीय क्षति भएपछि उनी अहिले भ्रष्टाचार विरोधी निकायको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १५:४४

चीनको मध्यक्षेत्रमा पर्ने एक कोइला खानीमा भएको ग्यास विस्फोटको घटनालाई लिएर अधिकारीले काउन्टी तहका कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुखमाथि अनुसन्धान सुरु गरेका छन् ।

मंगलबार राति ‘प्रोभिन्सियल डिसिप्लिन इन्स्पेक्सन एन्ड सुपरभाइजरी कमिसन’ले सोधपुछको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कमिसनका अनुसार चाङ्झी सहरअन्तर्गत पर्ने चिनयुआन काउन्टीका पार्टी सचिव ५२ वर्षीय झाओ योङ्जिनमाथि अनुशासन र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आशंका गरिएको छ ।

गत मे २२ मा लिउसेनयु कोइला खानीमा भएको भीषण विस्फोटमा परि ८२ जनाको मृत्यु भएको थियो, भने दुई जना अझै बेपत्ता छन् ।

यो दुर्घटना चीनमा विगत एक दशकभन्दा बढी समययताकै सबैभन्दा घातक खानी दुर्घटना हो । यस घटनापछि चाङ्झीका स्थानीय अधिकारीहरूले खानी मालिकहरूमाथि कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले खानी क्षेत्रमा सुरक्षा सम्बन्धी ठुलो लापरबाही र उत्पादन प्रणालीका धेरै ठाउँमा गम्भीर कमजोरीहरू रहेको देखाएको छ । खानीमा कार्यरत मजदुर र उद्योग विज्ञहरूले पनि सो खानीको व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको, कामदारहरूसँग पर्याप्त उपकरण नभएको र अवैध रूपमा खानी उत्खनन भइरहेको बताएका थिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले यस घटनाको गहिरो अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई जबाफदेही बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले यस दुर्घटनाबाट पाठ सिक्दै कार्यस्थलमा हुने जोखिमहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउनका लागि प्रयासहरू तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अनुसन्धानको घेरामा परेका नेता झाओ लामो समयदेखि सोही क्षेत्रमा कार्यरत थिए । उनले सन् १९९३ मा चाङ्झी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थापन ब्युरोबाट सामान्य कर्मचारीको रूपमा आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक यात्रा सुरु गरेका थिए ।

सन् २००३ मा उनी चिनयुआन काउन्टीको उपप्रमुख नियुक्त भए । त्यसपछि विभिन्न पदहरू सम्हाल्दै उनी सन् २०२१ मा काउन्टीको पार्टी सचिव बनेका थिए । पदभार ग्रहण गर्दा उनले जनताको अपेक्षा कहिल्यै मर्न नदिने वाचा गरेका थिए ।

चिनयुआन काउन्टीमा कोइलाको प्रचुर भण्डार छ । यहाँ करिब १२ अर्ब ८० करोड टन कोइला सञ्चित रहेको अनुमान छ । यस काउन्टीमा वार्षिक ३ करोड ५२ लाख टन उत्पादन क्षमता भएका ३० वटा कोइला खानीहरू सञ्चालनमा छन् ।

दुर्घटना हुनुभन्दा केही महिनाअघि मात्र पार्टी सचिव झाओले सोही लिउसेनयु खानीको निरीक्षण गरेका थिए । गत फेब्रुअरीमा आयोजित एक सरकारी बैठकमा उनले खानी सुरक्षाका विषयमा सतर्क रहनुपर्ने र जोखिमहरूलाई रोक्नुपर्ने भाषण समेत दिएका थिए ।

तर, आफ्नै क्षेत्रको खानीमा यति ठुलो सुरक्षा लापरबाही र मानवीय क्षति भएपछि उनी अहिले भ्रष्टाचार विरोधी निकायको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

कम्युनिस्ट नेता कोइलाखानी विस्फोट चीन
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