+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गायक पशुपति शर्मा अब फिल्मका हिरो, साइन गरे ‘तीन तिघ्रे, क्या बिग्रे’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १२:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लोक तथा दोहोरी गायक पशुपति शर्माले ‘तीन तिघ्रे, क्या बिग्रे’ चलचित्रबाट अभिनय यात्रा शुरू गर्दै छन् ।
  • अमरदीप सापकोटाको लेखन तथा निर्देशन रहने यस चलचित्रको छायाङ्कन असार दोस्रो सातादेखि शुरू हुनेछ ।
  • अभिनेताका रूपमा डेब्यू गर्न लागेका शर्माले यसअघि चलचित्र ‘प्रेमगीत’ मा पार्श्व गायन गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं । लोक तथा दोहोरी संगीतका प्रसिद्ध गायक पशुपति शर्माले फिल्म अभिनयमा डेब्यू गर्ने भएका छन् । रघुजी फिल्म्सको आगामी कथानक ‘तीन तिघ्रे, क्या बिग्रे’ फिल्ममा उनी अनुबन्धित भएका छन् ।

केही महिनाअघि नै उनी यो फिल्ममा आबद्ध भैसकेपनि निर्माताले विहिबार मात्र उनको कास्टिङबारे औपचारिक घोषणा गरेको हो । अमरदीप सापकोटाको पटकथा तथा निर्देशन हुने यो फिल्मको छायांकन असार दोस्रो सातादेखि हुने जनाइएको छ ।

‘पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र बजारमा एकै प्रकारका कथावस्तु र सीमित कलाकारको वर्चस्व देखिएको अवस्थामा शर्माको प्रवेशले नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास गरिएको छ’ निर्माता रघुनाथ सापकोटाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

फिल्मको टाइटल सुन्दा हाँस्य कथावस्तुमा बन्न लागेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रेषित विवरणमा गायक शर्मालाई निर्माता र निर्देशकसँग देख्न सकिन्छ ।

फिल्म गायनमा भने पशुपतिको यो पहिलो होइन । उनले प्लेब्याक गायनमा फिल्म ‘प्रेमगीत’मार्फत डेब्यू गरिसकेका छन् । ‘यता तिर्खा लागेको’ उक्त गीत त्यतिबेला निकै रुचाइएको थियो ।

पशुपतिका गीतले प्रेम, परिवार, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक विकृति, राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रियता र ग्रामीण जीवनका विविध पक्षलाई समेट्ने गरेका छन् । उनले लोकसंगीतलाई मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई समाजका आवाज र जनभावना व्यक्त गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।

उनका ‘लुट्न सके लुट’, ‘छाता हरायो’, ‘मलाई अमेरिका यही’, ‘बोल माया’ लगायतका गीतले ठूलो लोकप्रियता हासिल गरेका छन् । विशेषगरी ‘लुट्न सके लुट’ गीतले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध व्यंग्यात्मक सन्देश दिएर व्यापक चर्चा पाएको थियो ।

पशुपति शर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित