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सल्लो निर्यातमा ३० प्रतिशत बिन्दुले घट्यो भन्सार दर

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १३:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सल्लोको काठ तथा दाउरा निर्यातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
  • प्लाइ उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले सल्लो निर्यातले नेपाली प्लाइ उत्पादनमा खासै असर नपर्ने बताउनुभयो ।
  • सरकारले १६ जेठदेखि लागू हुने गरी सल्लोबाहेक अन्य काठको निर्यातमा लाग्दै आएको ५० प्रतिशत भन्सार दरलाई यथावत् राखेको छ ।

२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सल्लोका काठ दाउरा निर्यातका लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएसँगै सल्लोको काठ दाउरा निर्यातमा भन्सार घटाइ २० प्रतिशतमा झरेको हो ।

सल्लोका काठ दाउरा प्लाइ बनाउने कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुन्छ । प्लाइ बनाउँदा सल्लोको काठ दाउरा प्रयोग करिब १० देखि १५ प्रतिशत हुने प्लाइ उत्पादन संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार प्लाइको प्रमुख कच्चा पदार्थ उत्तिस हो । नेपालमा सल्लो पर्याप्त भएकाले पनि सरकारले निर्यात बढाउन खोजेको हुन सक्ने बताउँदै घिमिरेले नेपाली प्लाइ उत्पादनमा सल्लोको निर्यातले खासै असर नपर्ने बताए ।

सरकारले जेठ १६ गते देखि लागु हुने गरी सल्लोका काठ दाउरा निर्यातमा २० प्रतिशत र अन्यमा ५० प्रतिशत भन्सार दर तोकेको छ । यसभन्दा अघि यस्तो निर्यातमा भन्सार दर ५० प्रतिशत थियो । सरकारले अन्य काठको हकमा निर्यात भन्सार विगतकै कायम राखेको भएपनि सल्लोको हकमा घटाएको हो ।

सरकारले बाल्ने दाउरा, मुढा, चिरेको मोटो टुका (बिलेट), हाँगाबिँगा वा दाउराको बाँधेको बिटो, वा यस्तै रूपमा काठका चोइटाचोइटी वा मसिना टुकाटाकी, काठ चिरेको धुलो, काठको अवशेष र रद्दी वस्तु, मुढो, ब्रिकेट, पेलेट वा यस्तै रूपमा एकत्रित गरिएको वा नगरिएको वस्तुको निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

 

सल्लो निर्यात
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