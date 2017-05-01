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डा. अरुण शाही अन्तर्राष्ट्रिय जेरियाट्रिक अन्कोलोजी समाजको प्रतिनिधि नियुक्त

२०८३ जेठ २२ गते ११:४५ २०८३ जेठ २२ गते ११:४५

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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डा. अरुण शाही अन्तर्राष्ट्रिय जेरियाट्रिक अन्कोलोजी समाजको प्रतिनिधि नियुक्त

२२ जेठ, काठमाडौं । क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाही अन्तर्राष्ट्रिय जेरियाट्रिक अन्कोलोजी समाज (सिओग) को नेपाल प्रतिनिधिमा नियुक्त भएका छन् । सिओग वृद्धवृद्धामा हुने क्यान्सरको उपचार, अनुसन्धान र शिक्षामा केन्द्रित संस्था हो ।

उनको नियुक्तिसँगै नेपालमा वृद्ध क्यान्सर उपचारसम्बन्धी अनुसन्धान, सेवा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिओगको आधिकारिक वेबसाइटमा उनको नाम र विवरण नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा समावेश गरिएको छ ।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा मा मुख्यालय रहेको सिओग सन् २००० मा स्थापना भएको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय बहुविषयगत संस्था हो । यस संस्थामा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरू आबद्ध छन् । संस्थाले विशेषगरी वृद्धवृद्धामा हुने क्यान्सरको उपचार, अनुसन्धान र शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वव्यापी नेतृत्व गर्दै आएको छ ।

हाल डा. शाही पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पाटन अस्पतालमा मेडिकल अन्कोलोजी विभागका सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ परामर्शदाता चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन् ।

डा.अरूण शाही
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
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