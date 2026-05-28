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हरेक दिन कागती पानी पिउदा हुन्छन् यी ६ फाइदा

२०८३ जेठ २० गते १४:२९ २०८३ जेठ २० गते १४:२९

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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हरेक दिन कागती पानी पिउदा हुन्छन् यी ६ फाइदा

News Summary

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  • नियमित रूपमा कागती पानीको सेवन गर्दा तौल घट्ने, पाचन प्रणाली बलियो हुने र मिर्गौलामा पत्थरी बन्नबाट जोगिन सहयोग पुग्छ।

अमिलो फल कागती, हाम्रो भान्साको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो बहुउपयोगी छ । दाल, तरकारी तथा अचारमा हालेर होस वा चिया तथा तातोपनीसँग मिसाएर हामीले  दैनिकजसो कागतीको सेवन गरिरहेका हुन्छौं ।

शरीरलाई फाइदा गर्छ भन्दै हरेक बिहान कागती पानी सेवन गर्नेहरू पनि धेरै हुन्छन् । तर यसले हाम्रो शरीरलाई के-कस्ता फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ भन्ने बारे त्यति जानकारी राख्ने गर्दैनौं ।

एक महिनासम्म नियमित रूपमा कागती पानी पिउँदा हाम्रो शरीरमा के-के परिवर्तन हुन्छ त ?

१.तौल घटाउन सहयोग गर्छ

निरन्तर कागती पानी पिउनाले यसले तौल घटाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ । विज्ञहरूका अनुसार कागतीमा पाइने तत्वहरूले शरीरको बोसो बर्न गर्न मद्दत गर्छन् । यसले मेटाबोलिज्मलाई पनि बढाउँछ, जसले गर्दा बोसो छिटो घट्छ ।

२.पेटका लागि फाइदाजनक

आफ्नो खानामा कागती पानी समावेश गर्दा यसले पेटलाई शीतल प्रदान गर्छ । यो पाचनलाई बलियो बनाउने राम्रो तरिका हो । यसमा पाइने साइट्रिक एसिडले पाचन सुधार गर्छ ।

३.छालाका लागि फाइदाजनक

कागती पानी छालाका लागि पनि धेरै फाइदाजनक मानिन्छ । यसले छालालाई हाइड्रेटेड राख्छ । गर्मीको दाग र एलर्जीबाट राहत दिन्छ । यसले छालामा रहेका दागहरू हटाउन पनि मद्दत गर्छ ।

४.मिर्गौलाका लागि फाइदा

कागती पानीलाई मिर्गौलाका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । कागतीमा रहेको साइट्रिक एसिडले मिर्गौलामा पत्थरी बन्नबाट रोक्छ । पर्याप्त पानीसँग यसको सेवन गर्नु मिर्गौलाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।

५.पानीको कमी पूर्ति गर्ने

हरेक बिहान कागती पानी पिउनाले शरीरमा पानीको मात्रा पूर्ति हुन्छ । यसले शरीरमा पानीको मात्र कमी हुनबाट जोगाउँछ । रातभरि हामीले पानी निपउँदा शरीरमा पानीको मात्रा कम भइरहेको हुन्छ । त्यसैले धेरै मानिसहरू चियाको सट्टा कागती पानी पिउन मन पराउँछन् ।

६.घाँटीलाई राहत दिने

हरेक दिन महसँग कागती पानी पिउनु फाइदाजनक हुन सक्छ । यसले घाँटीलाई धेरै राहत दिन्छ । तपाईं मनतातो पानीमा मह र कागती पनि पिउन सक्नुहुन्छ । मह थोरै मात्रामा प्रयोग गर्छुपर्छ ।

कसले सावधानी अपनाउने ?

केही निश्चित स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले खाली पेटमा कागती पानी निपउनु राम्रो हुन्छ ।

-एसिडिटी र ग्याँसको समस्या भएका व्यक्तिलाई खाली पेट कागतीको सेवनले अम्लियपन बढ्ने हुन्छ । एसिडिटी तथा ग्यास्ट्राइटिसको समस्या भएका व्यक्तिलाई अमिलो पानी आउने, पेट फुल्ने, ढुस्स हुने समस्या हुन सक्छ ।

-अल्सर भएका व्यक्तिमा कागतीको एसिडले अल्सरको घाउलाई बल्झाएर तीव्र दुखाइ र जलन निम्त्याउन सक्छ ।

-मुखभित्र घाउ वा खटिरा छ भने कागती पानी सेवन गर्दा चहर्‍याउने, पोल्ने समस्या हुन सक्छ ।

-यदि पानीमा कागतीको मात्रा धेरै भयो भने दाँतको इनामेल खिइने समस्या पनि रहन्छ ।

कागती पानी
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
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