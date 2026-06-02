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प्यान्क्रियाज क्यान्सरको उपचारमा नयाँ औषधिको परीक्षण उत्साहजनक

२०८३ जेठ २१ गते १८:०७ २०८३ जेठ २१ गते १८:०७

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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प्यान्क्रियाज क्यान्सरको उपचारमा नयाँ औषधिको परीक्षण उत्साहजनक

News Summary

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  • दिनमा एक पटक मात्र सेवन गर्नुपर्ने यो औषधिले क्यान्सरका बिरामीको जीवन अवधि लगभग दोब्बर बनाउन मद्दत गर्ने पाइएको छ।

प्यान्क्रियाज ‘अग्न्याशय’ क्यान्सर संसारकै सबैभन्दा खतरनाक क्यान्सरमध्ये एक मानिन्छ । यो समस्या भएका बिरामीहरूको उपचारका विकल्पहरू सीमित रहँदै आएका छन् । तर अहिले नयाँ औषधिले बिरामी र चिकित्सक दुवैका लागि आशा देखाएको छ ।

हालै सम्पन्न एक अन्तर्राष्ट्रिय क्लिनिकल परीक्षणमा ‘दाराक्सोनरासिब’ नामक नयाँ औषधिले उत्साहजनक नतिजा देखाएको छ । यो औषधि गोलीको रूपमा दिनमा एक पटक मात्र सेवन गर्नुपर्छ । अध्ययनअनुसार, पहिलेका उपचारपछि पनि क्यान्सर बढिरहेका बिरामीहरूमा यस औषधिले जीवन अवधि लगभग दोब्बर बनाउन मद्दत गरेको पाइएको छ ।

मुम्बईस्थित टाटा मेमोरियल सेन्टरका ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल क्यान्सर विशेषज्ञ प्रोफेसर अनन्त रामास्वामीका अनुसार प्यान्क्रियाज क्यान्सरको उपचार लामो समयदेखि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । अधिकांश बिरामीमा रोगको पहिचान ढिलो चरणमा हुने भएकाले उपचार कठिन बन्ने गरेको छ । साथै अन्य क्यान्सरहरूमा जस्तै लक्षित उपचार र इम्युनोथेरापीले पनि यसमा सीमित सफलता मात्र हासिल गरेका छन् ।

नयाँ औषधिले कसरी काम गर्छ ?

वैज्ञानिकहरूका अनुसार प्यान्क्रियाज क्यान्सरका धेरै बिरामीमा ‘केआरएएस’ नामक जीनमा परिवर्तन देखिन्छ । यही परिवर्तनले क्यान्सर कोशिकाहरूलाई तीव्र रूपमा बढ्न मद्दत गर्छ ।

यो औषधिले यही ‘केआरएएस’ सिग्नललाई रोक्ने काम गर्छ, जसले क्यान्सरको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो औषधि केवल प्यान्क्रियाज क्यान्सरमा मात्र सीमित नहुन सक्छ । भविष्यमा फोक्सो, कोलोन तथा केआरएएस सम्बन्धी अन्य क्यान्सरहरूको उपचारमा पनि यसको प्रयोग हुने सम्भावना छ ।

सम्भावित दुष्प्रभाव

यस औषधिको नतिजा उत्साहजनक देखिए पनि केही बिरामीमा निम्न दुष्प्रभाव देखिएका छन् ।

–वाकवाकी लाग्ने

–झाडापखाला हुने

–मुखमा घाउ आउने

–अत्यधिक थकान

–बान्ता हुने

–रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा घट्ने

केही बिरामीमा औषधिको मात्रा पनि घटाउनुपरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

कसले लाभ पाउन सक्छ ?

यो औषधिबाट विशेष गरी निम्न बिरामीहरूले लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

–प्यान्क्रियाज क्यान्सर भएका बिरामी

–पहिले किमोथेरापी गरिसकेका बिरामी

–उपचारपछि पनि रोग बढ्दै गएका बिरामी

भविष्यमा प्रारम्भिक चरणका बिरामी तथा अन्य प्रकारका क्यान्सर भएका बिरामीमा पनि यसको प्रयोग गरिने सम्भावना रहेको छ ।

प्रारम्भिक लक्षणहरू

प्यान्क्रियाज क्यान्सर प्राय प्रारम्भिक चरणमा पत्ता लाग्दैन । यसका सामान्य लक्षणहरू यस्ता छन्:

–जन्डिस

–पेट वा ढाड दुख्ने

–भोक कम लाग्ने

–अचानक तौल घट्ने

–नयाँ रूपमा मधुमेह देखिने

उपचारमा नयाँ आशा

विशेषज्ञहरूका अनुसार दाराक्सोनरासिब जस्ता लक्षित औषधिहरू क्यान्सर उपचारमा ‘प्रिसिजन मेडिसिन’ को दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छन् । यद्यपि शल्यक्रिया, किमोथेरापी र रेडियोथेरापी अझै पनि उपचारका मुख्य आधार हुन्, यस्ता नयाँ औषधिहरूले भविष्यमा बिरामीलाई अझ प्रभावकारी र व्यक्तिगत उपचारको विकल्प उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

प्यान्क्रियाज क्यान्सर
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आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
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नेत्ररोग
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बालरोग
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मिर्गौला तथा मुत्र रोग
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