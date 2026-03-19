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निलम्बनमा परे कांग्रेस बारा सभापति यादव

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १७:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले बारा जिल्ला सभापति राजेश राय यादवलाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा हराउन लागेको आरोपमा पदबाट निलम्बन गरेको छ ।
  • यादवले दुई पटकसम्म सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि केन्द्रीय अनुशासन समितिले अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि उनलाई निलम्बन गरेको हो ।

२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बारा जिल्ला सभापति राजेश राय यादवलाई पदबाट निलम्बन गरेको छ ।

यादवसहित १६ जनाको नाम कारबाहीका लागि केन्द्रसमक्ष सिफारिस भएको थियो ।

गत फागुन २१ मा समपन्न निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा हराउन लागेको भनी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा यादवविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले उनलाई अनुशासन उल्लघंन गरेको कसुरमा अन्तिम निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि निलम्बन गरेको पार्टीका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए ।

विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ (८) (ङ) तथा ऐ. नियमावली, २०७६ को नियम २८ (३) बमोजिम उनलाई कारबाही गरिएको जनाइएको छ ।

उनलाई वैशाख ३० गते पाँच दिने स्पष्टीकरण पनि सोधिएको थियो । उनले उक्त स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुन: जेठ १२ गते पार्टीले अर्को स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

पटक समेत कुनै जवाफ नदिएपछि उक्त विषयमा थप अनुसन्धान गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखिएकोले निलम्बन गरिएको सचिव मगरले बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस बारा
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