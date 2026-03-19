+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाँचथरका कांग्रेस सहसचिवले त्यागे पार्टी, श्रम संस्कृतिमा प्रवेश गर्दै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते ११:४८

२१ जेठ, पाँचथर । नेपाली काँग्रेस पाँचथरका सह-सचिव गजेन्द्र राईले नेपाली कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेका छन् । फेसबुकमात्र भिडियो सन्देश राख्दै नेपाली कांग्रेसको राजनीति यात्रा टुङ्ग्याउने घोषणा गरेका हुन् ।

कांग्रेसको साधारण सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका उनी श्रम शक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । उनलाई जेठ–२३ गते उनकै गाउँ जेभालेमा श्रमशक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पार्टी प्रवेश गराउँदै छन् । उक्त कार्यक्रमलाई वृहत् बनाउने गरी तयारी भइरहेको उक्त पार्टीले जानकारी दिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय राईले पार्टी छोड्दा कांग्रेसमा असर पर्ने देखिन्छ भने श्रम संस्कृती पार्टीका नेता-कार्यकर्ता उत्साहित छन् । नयाँ पार्टीबाट सामाजिक सेवा र राजनीतिक यात्रामा निरन्तरता दिने राईले बताए । उनी १४औँ महाधिवेशनबाट सह-सचिव निर्वाचित भएका थिए भने कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेर लागेका थिए ।

नेपाली काँग्रेस पाँचथर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एकैदिन ६२ हजारले गरे कांग्रेस सदस्यता अद्यावधिक

एकैदिन ६२ हजारले गरे कांग्रेस सदस्यता अद्यावधिक
महिला संघले भन्यो– प्रधानमन्त्रीमा कूटनीतिक विषयमा परिपक्वताको अभाव झल्किन्छ

महिला संघले भन्यो– प्रधानमन्त्रीमा कूटनीतिक विषयमा परिपक्वताको अभाव झल्किन्छ
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले बोलाए कांग्रेस संसदीय दलको बैठक

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले बोलाए कांग्रेस संसदीय दलको बैठक
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक
मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्– संसदीय दल एकताबद्ध भएको सन्देश दिन्छु

मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्– संसदीय दल एकताबद्ध भएको सन्देश दिन्छु
कांग्रेसले संसदीय समितिहरूकाे बैठक बहिष्कार गर्ने

कांग्रेसले संसदीय समितिहरूकाे बैठक बहिष्कार गर्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित