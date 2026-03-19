मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्– संसदीय दल एकताबद्ध भएको सन्देश दिन्छु

१९ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरू असन्तुुष्ट थिए । शाहलाई दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन मोर्चाबन्दी गरिरहेका उनीहरूले मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए ।
१८ सांसदमध्ये शाहलाई दलको नेताबाट हटाउने निर्णय र अविश्वासको प्रस्तावमा ९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रकाश देउवा अमेरिकामा छन् । उनलाई नगनेर १७ मध्येको बहुमत दाबी गर्दै ९ जना सांसदहरूले गरेको निर्णयका आधारमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दाबी गरिएको थियो ।
शाहलाई हटाउने पक्षले पार्टी केन्द्रलाई समेत निर्णयको बोधार्थ पठाएका थिए भने मंगलबारै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई भेटेरै उनीहरूले यसबारे जानकारी दिएका थिए ।
झट्ट हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध उनकै सांसदले गरेको निर्णय मंगलबार नै भएजस्तो देखिएपनि यसको पृष्ठभूमी पूरानो भएको नेताहरू बताउँछन् ।
असन्तुष्ट सांसदहरूले लामो समयदेखि शाहलाई पदमुक्त गर्ने अभियान नै चलाएका थिए । डम्मरी महराबाहेकका आठ जना सांसदले यसअघि नै शाहलाई हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । महरा पनि तयार हुँदा हटाउने पक्षमा बहुमत पुगेको उनीहरूको दाबी छ ।
यसैबीच मंगलबारै शाहविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी महराले यूटर्न लिँदै हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी छन् । महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि मुुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राहतको सास फेरेका छन् ।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र आफू पक्षीय सांसदहरूको उपस्थितिमा शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलवनमा उनले संसदीय दललाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महरालाई समेत छेउमा राखेका शाह आफ्नाविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूप्रति नरम सुनिए ।
‘केही साथीहरूका असन्तुष्टि छन् भने पनि ती समाधान गरेर लैजाने विषयमा म सधँैभरि खुला छु । अहिले नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । हाम्राबीच कुनै पनि विमती हुँदैन । एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौँ,’ शाहले भने, ‘चाँडै दलको बैठक बसेर संसदीय दल एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश दिनेछौँ । दलीय व्यवस्थामा साथीहरूका बीचमा सहमति–असहमति रहन्छन् ।’
हटाउने पक्षले ८ जेठमै आफ्नाविरुद्ध हस्ताक्षर र निर्णय गरिसकेको बताएका शाहले आइतबार आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा १३ जना सहभागी भएको बताए । शाहले बहुमत सांसद आफूसँग भएको कुरासमेत पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
मुुख्यमन्त्रीविरुद्धको हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी महराले सरकार परिवर्तन र संसदीय दलको नेता परिवर्तनभन्दा कांग्रेसभित्रको एकता र बजेट निर्माण प्रमुख विषय भएको भन्दै आफूपछि हटेको बताएकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार महराले समेत हस्ताक्षर गरेको थाहा पाएपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले उनलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीसँग केही समझदारी भएपछि मात्रै उनी पछि हटेकी थिइन् ।
यता, शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने अभियानको नेतृत्व गरेका सांसद दिवानसिँह विष्टले भने आफू दलको नेताको चुनाव लड्ने बताउँदै मुख्यमन्त्रीलाई तयार रहन सन्देश दिएका छन् ।
हस्ताक्षर फिर्ताले नभएर संसदीय दलको विधानअनुसार नै विवाद निरुपण गर्नुपर्ने बताउँदै विष्टले त्यसका लागि आफू तयार भएको बताएका छन् । ‘कसले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको छ ? त्यो थाहा भएन,’ विष्टले भने, ‘हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले अब संसदीय दलको नेताको चुनाव हुन्छ । १७ मध्ये १५ जना सांसदले मेरो पक्षमा मत हाल्नुहुन्छ ।’
विधानअनुसार २५ प्रतिशत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानुुपर्ने उनी बताउँछन् । दुई/तीन दिनभित्र केन्द्रबाट निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि आइरहेको बताएका विष्टले त्यसैबाट विवाद समाधान हुने बताए ।
अहिले मुख्यमन्त्री शाहले बोलाउने संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने/नहुनेबारे भने परामर्श भइरहेको उनी बताउँछन् ।
