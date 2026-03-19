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- बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२१ स्थित दुधौरा खोलाको झोलुङ्गे पुल नजिकै ८२ वर्षीय कृष्ण बल मृत फेला परेका छन्।
२१ जेठ, काठमाडौं । बारामा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२१ दुधौरा खोलाको झोलुङ्गे पुल नजिकै बिहीबार पुरुषको शव फेला परेको प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२१ अमलेखगंज बस्ने ८२ वर्षीय कृष्ण बल मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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