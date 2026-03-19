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- ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका–४ टारीखेतस्थित कुलोमा खोटाङका ५५ वर्षीय रत्नबहादुर मोहोराको शव फेला परेको छ ।
- प्रहरीले सो घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । ओखलढुंगामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिका–४ टारीखेतस्थित कुलोमा खोटाङ हलेसीतुवाचुङ नगरपालिका–९ हलेसी सल्ले घर भएका ५५ वर्षीय रत्न बहादुर मोहोराको शव भेटिएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
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