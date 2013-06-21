News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कमल गाउँपालिका–३ तोपगाछीस्थित २१ नम्बर सैनिक बाहिनीमा कार्यरत ३३ वर्षीया टिका आङ्देम्बे र ७२ वर्षीय लालबहादुर तामाङको झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ।
- मृतक टिका आङ्देम्बेका श्रीमान अम्बर थापा पनि सोही सैनिक कार्यालयमा कार्यरत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ।
- दुवै शवको मुचुल्का उठाएर पोस्टमार्टमका लागि परिवारलाई जिम्मा दिइएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।
९ चैत, दमक (झापा) । यहाँको कमल गाउँपालिकामा आज एकै दिन एक वृद्धसहित दुई शव फेला परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कमल गापा–३ तोपगाछीस्थित २१ नम्बर सैनिक बाहिनीमा कार्यरत ३३ वर्षीया टिका आङ्देम्बे र कमल गाउँपालिका–२ क्याम्पा निवासी ७२ वर्षीय लालबहादुर तामाङ स्याङ्बोको झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो ।
मृतक आङ्देम्बेका श्रीमान अम्बर थापा पनि सोही सैनिक कार्यालयमा कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुवै शवको मुचुल्का उठाएर पोस्टमार्टमका लागि परिवारलाई जिम्मा दिएर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
