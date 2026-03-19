+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शंकर पोखरेलको निर्देशन- कार्यकर्तासँग एउटा र नेतृत्वसँग अर्को कुरा नर्गनुस्

महासचिव पोखरेलले कार्यकर्ताले भनेका साँचो कुरा नेतृत्वलाई सुनाउन सिनियर नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १९:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका नेताहरूलाई कार्यकर्ता र नेतृत्वसँग दोहोरो कुरा नगरी तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको छ।
  • महासचिव पोखरेलले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध टुटेकाले यथास्थितिमा नबसी कार्यदिशा र मनस्थिति बदल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।
  • एमालेको संगठन विभागले आयोजना गरेको कार्यशालाबाट समूहगत छलफलपछि १० बुँदे संकल्प समेत जारी गरिएको छ।

२१ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका सिनियर नेताहरुलाई तथ्यमा आधारित कुरा बोल्न निर्देशन दिएका छन् ।

संगठन विभागले गरेको कार्यशालामा भाग लिन आएका सिनियर नेताहरुलाई यथार्थ कुरा नबोल्दा पार्टीले सही सूचना नपाउने महासचिव पोखरेलले बताए । ‘कार्यकर्तातिर जाँदा एउटा कुरा गर्ने, नेतासँग आउँदा अर्को कुरा गर्नुभयो भने पार्टीले सही कुरा प्राप्त गर्नै सक्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘नेतृत्वलाई जे कुरा भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा कार्यकर्ताले पनि विश्वास गर्ने हुनुपर्छ, यथार्थ हुनुपर्छ ।’

तर नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच पुलको काम गर्नुपर्ने नेताहरुले दुईथरी कुरा गर्दा जनताबाट एमाले टाढा हुँदै जाने परिस्थिति बनिरहेको महासचिव पोखरेलको विश्लेषण थियो ।

उक्त कार्यशालामा सहभागी एक नेताका अनुसार, प्रदेशका अध्यक्षहरुले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पार्टीभित्र समस्या नरहेको भनेपछि महासचिव पोखरेलले यस्तो जवाफ दिएका थिए ।

‘पार्टीको लाइन ठीक छ, नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता रिर्पोटिङ पनि आए,’ कार्याशालामा सहभागी ती नेता भन्छन्, ‘सबै ठिक छ भन्ने जस्ता कुरा आउन थालेपछि महासचिवले ठीक भए कसरी हारियो ? जनताले किन मत दिएनन् ? भन्ने क्रममा दुईथरी कुरा नगर्न नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।’

उनका अनुसार महासचिव पोखरेलले कार्यकर्ताले भनेका साँचो कुरा नेतृत्वलाई सुनाउन सिनियर नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘जे यथार्थ कुरा हो, त्यो नेतृत्वलाई भन्न सक्नुपर्दछ भन्ने महासचिवको निर्देशन छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार कार्यशाला समापनका क्रममा महासचिव पोखरेल विगत भन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत भएका थिए । ‘यथास्थितिमा एमाले चल्न सक्दैन, बदलिएर जानुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।

२१ फागुनको चुनावपछि प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुख समेतलाई बोलाएर एमालेले पहिलोपटक कार्यशाला गरेको छ । यो कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व नछोड्ने र पुनगर्ठनको वकालत गर्नेहरुमाथि कार्बाही हुने चेतावनी दिएका थिए ।

तर उनकै अगाडि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले एमाले पुनर्गठन नगरी नहुने निष्कर्ष सुनाएका थिए । यसपछि समूहगत छलफल गरी १० बुँदे संकल्प समेत जारी गरेको कार्यशाला समापन गर्दै महासचिव पोखरेलले उपाध्यक्ष पौडेलसँग मिल्दो सम्बोधन गरेका छन् ।

‘बदल्ने कुरा गर्दाखेरी कसैलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने हिसाबले होइन, समग्रतामा हामी बदलिनुपर्ने, हाम्रो मनस्थितिलाई, हाम्रो परिस्थितिलाई, हाम्रो कार्यदिशालाई बदल्नुपर्ने भएको छ’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘किनकि हाम्रो सम्बन्ध टुटेको छ, जनतासँग समुदायसँग भन्ने सत्यलाई बोध गरिनकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।’

एमाले शंकर पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लुम्बिनीमा एमालेका ४ मन्त्रीले दिए राजीनामा, नयाँलाई अवसर

लुम्बिनीमा एमालेका ४ मन्त्रीले दिए राजीनामा, नयाँलाई अवसर
संसद्‌मा एमालेले भन्यो : प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भने हामीसँग सिक्न आए हुन्छ

संसद्‌मा एमालेले भन्यो : प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भने हामीसँग सिक्न आए हुन्छ
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको नेता आचार्यको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको नेता आचार्यको आपत्ति
बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न सकेन : गुरु बराल

बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न सकेन : गुरु बराल
गोकर्ण बिष्टको प्रस्ताव : पार्टी जोगाउन सबैले पद त्याग्न तयार होऔं

गोकर्ण बिष्टको प्रस्ताव : पार्टी जोगाउन सबैले पद त्याग्न तयार होऔं
एमालेको चुनावी समीक्षा गर्न बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव

एमालेको चुनावी समीक्षा गर्न बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित