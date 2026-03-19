सशस्त्रका ७ डीआईजीको सरुवा, ७ को पदस्थापन, को कहाँ ?

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- गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका सात जना नायब महानिरीक्षकको सरुवा र सात जनाको पदस्थापन गरेको छ ।
- सरुवा र पदस्थापन गरिएका डीआईजीहरूलाई विभिन्न बाहिनी, विभाग, ब्युरो तथा कलेजहरूमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका सात जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा र सात जनाको पदस्थापन गरेको छ ।
बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयले यसबारे जानकारी गराएको हो ।
जसअनुसार, विष्णुप्रसाद भट्ट, दीपक अधिकारी, कृष्णराज पाठक, दीपेन्द्र शाह, कृष्ण ढकाल, दीपेन्द्र कुँवर र सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको हो ।
भट्ट नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, अधिकारी नम्बर ५ विन्ध्यवासिनी मुख्यालय महोत्तरी, पाठक नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा सरुवा भएका छन् भने शाह इन्टेलिजेन्स ब्युरो, ढकाल कार्य विभाग, कुँवर मानवस्रोत विभाग र श्रेष्ठ सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा भएका छन् ।
दिगविजय सुवेदी नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली, किरण बस्नेत नम्बर ३ गढिमाई बाहिनी मकवानपुर, माधवप्रसाद पौडेललाई नम्बर ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय काठमाडौं, प्रविण कँडेललाई नम्बर ४ मुक्तिनाथ बहिनी मुख्यालय कास्की, राजेश उप्रेतीलाई एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेत्रबहादुर कार्कीलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र राजेन्द्र खड्कालाई मानवस्रोत विभागमा पदस्थापन गरिएको छ
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