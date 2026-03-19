+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कानुनका अधिकृतहरूलाई मन्त्री गौतमको आग्रह– भनसुनबाट टाढा रहनहोला

‘सोर्सफोर्स गर्ने प्रचलन जुन छ त्यसबाट चाहिँ सबै जना टाढा रहनुहोला । त्यो अन्याय गर्ने अरु कोही होइन, तपाईंहरूकै साथी हो । साथीले साथीलाई धोका दिने काम नगर्नुहोला,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते १८:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले कर्मचारीहरूलाई भनसुन र सोर्सफोर्सको प्रभावबाट टाढा रहेर लगनशील भई काम गर्न आग्रह गरिन् ।
  • दोस्रो कानून अधिकृत सम्मेलनको समापनमा उनले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा कानून मन्त्रालय मस्तिष्क भएको बताइन् ।
  • मन्त्री गौतमले अबको दिनमा कानून अधिकृतहरूले दिएको फ्रेमवर्कलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

२३ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले लगनशील भएर काम गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

शुक्रबारदेखि राजधानीमा भएको दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले काम गर्ने कुरामा हिचकिचावट नगर्न कानुनका कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरिन् ।

भनसुन गर्ने प्रचलनकै कारण काम नहुने प्रचलन यसअघि बढ्दै गएको भन्दै वर्तमान सरकार त्यसको विरुद्धमा भएको स्मरण गराइन् ।

कानुनका विद्यार्थीले कानुन मन्त्रालयमा काम गर्न पाइयोस् भनेर राखेको चाहनालाई सम्मान गर्दै उनले त्यसप्रति आफ्नो ध्यान हुने बताइन् ।

यद्यपि भनसुनको प्रचलन भने अघि नबढाउन उनले प्रष्ट आग्रह गरिन् ।

‘सोर्सफोर्स गर्ने प्रचलन जुन छ त्यसबाट चाहिँ सबै जना टाढा रहनुहोला । त्यो अन्याय गर्ने अरु कोही होइन, तपाईंहरूकै साथी हो । साथीले साथीलाई धोका दिने काम नगर्नुहोला,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सक्रिय रुपमा भनसुन कसले गर्छ त्यो भनसुन गर्नेलाई त्यो भन्दा पर पुर्‍याउनेगरी काम भइरहेको छ ।’

उनले कतिपय मान्छे भनसुन गर्न आउँदा उसैलाई घाटा हुने बताइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै कानुनको मस्यौदा तयार गरिन्छ : कानुनमन्त्री गौतम

‘कहिलेकाहीँ हुन्छ भनेर कतिपय मान्छे आउनुहुन्छ त्यसको घाटा तपाईंहरूलाई नै हुन्छ । देश त हाम्रै हो नि, मार्तडीमा, मधेशमा, पहाडमा वा काठमाडौंमा गएर काम गर्न पर्‍यो भने पनि देश त हाम्रै हो नि,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्न हिच्किचायो भने देश त हाम्रै हो नि । मिलेर काम गर्‍यो भने देश त बनिहाल्छ नि ।’

न्यायका संस्थामा काम गर्ने कानुनका अधिकृतहरू अरू निकायभन्दा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यो क्रम दिनहुँजस्तो चलिरहेको हुन्छ । कहिले कहिले यसरी नियमति रुपमा सेड्युलमा काम गर्दा हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो देशप्रतिको कर्तव्य कहिले कहिले नियमित सेड्युलमा हराउन पनि सक्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा कानुन मन्त्रालय मस्तिष्क भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी जिम्मेवारी संस्थामा काम गरिरहेका छौं । यहाँहरूले दिनुभएको राय, टिप्पणी र मस्यौदाले आज यो देशको नागरिकको जीवनमा फरक पारिरहेको हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

एउटा विद्यार्थी, व्यवसायी र कर्मचारीको भविष्यमा कानुनका क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले गर्ने कामले फरक पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले गरिरहेको कामलाई नियमित ठानेर यो दैनिक गर्ने त हो नि भने गम्भीर बनेनौं भने हाम्रो कामले जसको जीवनमा असर पारेको हुन्छ, त्यसको मूल्य ठूलो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

लोकतन्त्र बलियो बनाउने र देश निर्माणको पाटोलाई विधिको शासनतर्फ ढाल्ने संस्थामा काम गरिरहेको भन्दै त्यसमा सजक हुन उनको आग्रह थियो ।

‘इतिहास हेर्ने हो भने इतिहासले नेताहरू सम्झन्छ । तर, इतिहासलाई इतिहास बनाउने र वर्तमानलाई जीवन्त बनाउने र भविष्यको यात्रा सुनिश्चित गर्ने काम कसैले गर्छ भने कर्मचारीले हो । त्यसकारण नेताको नाम सम्झन्छ, कर्मचारीको नाम सम्झँदैन भनेर दुख मनाउ नगर्नुहोला,’ मन्त्री गौतमको आग्रह छ ।

कानुनका अधिकृतहरूले दिएको फ्रेमवर्कलाई आधार बनाएर अबको दिनमा मन्त्रालयले काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अबको हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुरा तपाईंहरूले दिनुभएको फ्रेमवर्क मेरो मन्त्रालयका लागि अबको बाटो खोज्न सकियोस् । हाम्रो मन्त्रालयका लागि सम्पत्ति बनेको छ । यसैलाई आधार मानेर अबका दिनमा कानुन मन्त्रालयले काम गर्छ,’ उनको प्रतिबद्धता छ ।

कानुन सोबिता गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित