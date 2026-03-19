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रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते २१:४३

२३ जेठ, म्याग्दी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) म्याग्दीको पहिलो जिल्ला अधिवेशनबाट युवराज रोकाको नेतृत्वमा जिल्ला कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।

शनिबार सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो ।

कार्यसमितिको उपसभापतिमा कल्पना खत्री, सचिवमा सुनिल शर्मा र कोषाध्यक्षमा हीराबहादुर बोगटी (सुरत) चयन भएका छन् ।

यस्तै, सदस्यमा सागरकुमार शर्मा पौडेल, गुनमाया पुर्जा, युवराज सुवेदी, सरोज सुवेदी र पूर्णबहादुर खत्री सदस्यमा चयन भएको नवनिर्वाचित सचिव शर्माले जानकारी दिए । –रासस

रास्वपा म्याग्दी
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