रास्वपा तेह्रथुमको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन, सुमन बने सभापति

२४ जेठ, तेह्रथुम । रास्वपा तेह्रथुम जिल्ला समितिको प्रथम अधिवेशनले सुमन खत्रीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
सदरमुकाम म्याङलुङमा शनिबार अधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । अधिवेशनबाट जिल्ला सभापतिमा सुमन खत्री, उपसभापतिमा दिपेन्द्र सिंघक, सचिवमा लिलम बस्नेत तथा सह–सचिवमा रणबहादुर थापा चयन भएका छन् ।
यसैगरी सदस्यहरुमा बलदेव लिम्बू, पूर्णमाया रसाइली, सुमन नेपाल, सृजना लामा र रुबिना राय चयन भएका छन् ।
नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पार्टीको संगठन विस्तार, जनसरोकारका विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टीलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
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