+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा तेह्रथुमको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन, सुमन बने सभापति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते ८:०७

२४ जेठ, तेह्रथुम । रास्वपा तेह्रथुम जिल्ला समितिको प्रथम अधिवेशनले सुमन खत्रीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

सदरमुकाम म्याङलुङमा शनिबार अधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । अधिवेशनबाट जिल्ला सभापतिमा सुमन खत्री, उपसभापतिमा दिपेन्द्र सिंघक, सचिवमा लिलम बस्नेत तथा सह–सचिवमा रणबहादुर थापा चयन भएका छन् ।

यसैगरी सदस्यहरुमा बलदेव लिम्बू, पूर्णमाया रसाइली, सुमन नेपाल, सृजना लामा र रुबिना राय चयन भएका छन् ।

नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पार्टीको संगठन विस्तार, जनसरोकारका विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टीलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

तेह्रथुम रास्वपा सुमन खत्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संघीयताको छायामा हराउँदै तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्लुङको चहलपहल

संघीयताको छायामा हराउँदै तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्लुङको चहलपहल
बाँदर धपाउन तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा

बाँदर धपाउन तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा
छथरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

छथरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
शुक्रबारे बजारको कथा : ठूला घर छन्, तर पूर्ण कानुनी स्वामित्व छैन

शुक्रबारे बजारको कथा : ठूला घर छन्, तर पूर्ण कानुनी स्वामित्व छैन
लालीगुराँस नगरपालिका र नयाँ शहर आयोजना कार्यालय एउटै भवनमा

लालीगुराँस नगरपालिका र नयाँ शहर आयोजना कार्यालय एउटै भवनमा
तेह्रथुममा एक महिला आफ्नै घरमा मृत फेला

तेह्रथुममा एक महिला आफ्नै घरमा मृत फेला

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित