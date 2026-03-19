रास्वपा झापाको सभापतिमा भण्डारी

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झापाको पहिलो अधिवेशनबाट ओमनाथ भण्डारी ३४१ मत प्राप्त गरी जिल्ला सभापतिमा विजयी भएका छन् ।
- अधिवेशनबाट उपसभापतिमा पुष्पलाल ढकाल, सचिवमा विरोध सुवेदी र सहसचिवमा भिमबहादुर कुँवर निर्वाचित भएका छन् ।
२३ जेठ, विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झापाको सभापतिमा ओमनाथ भण्डारी विजयी भएका छन् ।
शनिबार सम्पन्न पहिलो जिल्ला अधिवेशनबाट भण्डारी सभापतिमा विजयी भएका हुन् । उनले ३४१ मत प्राप्त गरे । सभापतिका उम्मेदवार लक्ष्मण बस्नेतले २४७ मत र अर्जुनकुमार मैनालीले २५ मत प्राप्त गरे ।
जिल्ला समितिको उपसभापतिमा पुष्पलाल ढकाल निर्वाचित भएका छन् ।
ढकाल २१० मतसहित विजयी हुँदा शान्ता तामाङले १९८ मत, लिला खड्काले १११ मत र देव संग्रौलाले ९३ मत प्राप्त गरे ।सचिवमा विरोध सुवेदी, सहसचिवमा भिमबहादुर कुँवर विजयी भएका छन् ।
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