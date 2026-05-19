नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेकी सीता रास्वपा अर्घाखाँचीको सभापति निर्वाचित

२५ जेठ, अर्घाखाँची । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी अर्घाखाँचीको जिल्ला अध्यक्षमा सीता पराजुली निर्वाचित भएकी छिन् ।
सदरमुकाम सन्धिखर्कमा भएको जिल्ला अधिवेशनले सीता सीता पराजुलीको सभापतित्वमा नयाँ कार्य समितिको निर्वाचित गरेको हो ।
निकटतम प्रतिद्वन्द्वी दिनेश सुनारलाई १३ मतले पछि पार्दै उनी विजयी भएकि हुन् । पराजुलीले ९१ र सुनारले ७८ मत प्राप्त गरे । अर्का सभापतिका उम्मेदवार महेन्द्र कुँवरले ३३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
उनी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस परित्याग गरेर रास्ववा प्रवेश गरेकी थिइन् । विद्यार्थी कालमा नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेकी सीता महिला संघ हुँदै कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिइन् ।
रास्वपा प्रवेश गरेपछि उनी केन्द्रीय महिला विभाग सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन् ।
यस्तै, उपसभापतिमा सहयोगी विसी, सचिवमा चिरन पन्थी र सहसचिवमा लक्ष्मण भट्टराई निर्वाचित भएका छन् ।
सदस्यमा बाबुराम खड्का, बेदराज घिमिरे, चुरामणि ढुंगाना, पिताम्वर सेजवाल, रमा खनाल, सीता सुनार निर्वाचित भएको उपसभापति सहयोगी बिसीले जानकारी दिए ।
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