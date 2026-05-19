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प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध कायमै

उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १३:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध कायमै राखेका छन् ।
  • संसद् खुलाउने प्रयासमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन ।
  • विपक्षी दलहरूले भारत भ्रमण र सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू उठेर विरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

आजै बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच सहमित जुट्न सकेन ।

बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले भारत भ्रमण र सीमा विवाद लगायतका विषयमा सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बोल्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

यद्यपि विपक्षी दलहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै उक्त विषयमा संसद् बैठकमा पुगेर जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा
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