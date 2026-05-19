सीमा विवादबारे विपक्षी दलहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको सभामुखको विश्वास

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- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सीमा विवादबारे विपक्षी दलहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
२५ जेठ, काठमाडौं । सीमा विवादबारे विपक्षी दलहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको विश्वास सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।
यही १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका कारण संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
यस सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूलाई मनाउने प्रयासमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सीमा विवादबारे विपक्षी दलहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
‘विगत केही दिनदेखि सदन स्थगित भइरहेको छ । विषयवस्तु उठिरहेको विषयमा मलाई पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आएको छु । यसमा सत्तापक्षबाट विपक्षी दलसँग संवाद भइरहेको पनि जानकारी नै छ,’ सभामुख अर्यालले भने ।
यहीँनेर उनले विपक्षीले उठाएका विषयमा सरकार पनि गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।
‘हामीले हाम्रा मुद्दा र विषय दर्ज गराएका छौं । सरकार त्यसका गम्भीर नै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यसकारण हामी पनि हाम्रो कार्यसूचीमा अगाडि बढौं’ सभामुखको आग्रह छ ।
आज प्रतिनिधिसभामा राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदै छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
यसभन्दा अगाडि सभामा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरेको बेहोरा जानकारी गराउनेछन् ।
त्यसपछि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
त्यसागै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ हुने छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् ।
लगत्तै सभामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन विधेयकलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
आज नै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि प्रस्तुत गर्नेछन् ।
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