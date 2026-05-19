0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इप्पानमा विधान संशोधन विवाद चर्कियो, दुलालको आरोपको अध्यक्ष कार्कीद्वारा खण्डन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १४:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले विधान गायब भएको र विधानविपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ ।
  • इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले संस्थाको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते वैधानिक रूपमा आयोजना हुन लागेको बताए ।
  • प्रस्तावित विधान संशोधनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाई योग्य कार्यसमिति सदस्यले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२५ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले संस्थाको विधान गायब भएको तथा विधानविपरीत साधारणसभा आयोजना गर्न लागिएको  आरोपमा खण्डन गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते वैधानिक रूपमा आयोजना हुन लागेको बताए । उनले संस्थाविरुद्ध गरिएका आरोपहरू भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको बताए ।

विज्ञप्तिअनुसार इप्पानमा हाल ७०० भन्दा बढी कम्पनी सदस्य आबद्ध छन् । २०८० जेठ ३२ गते सम्पन्न २१ औँ वार्षिक साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले संस्थालाई महासंघको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन २०८२ जेठ २९ गते पेश गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदनमाथि २०८२ असार ३१ गते सम्पन्न २३ औँ वार्षिक साधारणसभामा छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको इप्पानले जनाएको छ । तर, महासंघमा रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि २०८३ वैशाख ४ गते बसेको २०० औँ कार्यसमिति बैठकले इप्पानको विद्यमान विधान २०७८ अनुसार २४ औँ साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०८३ जेठ २५ गते सम्पन्न २०३ औँ कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको जनाएको छ । प्रस्तावित संशोधनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउने तथा विधानअनुसार योग्य भएका कार्यसमितिका सदस्यलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । अन्य सबै पदमा पनि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उम्मेदवारी दिन सकिने प्रस्ताव रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानले उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले सार्वजनिक रूपमा ‘विधान गायब भएको’ र ‘विधानविपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको’ भन्ने आरोप लगाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । संस्थाले पोखरेल नेतृत्वको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिको प्रतिवेदन सचिवालयमा सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै दुलालका आरोप तथ्यहीन रहेको जनाएको छ ।

इप्पानले आगामी जेठ २९ गते हुने साधारणसभा तथा अधिवेशनका लागि जेठ ९ र १० गते नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकिएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई भ्रममा नपर्न र अधिवेशन सफल बनाउन सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ ।

इप्पानमा विधान संशोधन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सभापति चयन भएपछि विवादित बन्यो बागलुङमा रास्वपा अधिवेशन

सभापति चयन भएपछि विवादित बन्यो बागलुङमा रास्वपा अधिवेशन
सुनापति-शैलुङ पदमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, छोटो दुरीको आकर्षक गन्तव्य

सुनापति-शैलुङ पदमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, छोटो दुरीको आकर्षक गन्तव्य
सिटिजन्स बैंकको १ खाता, १ रुख अभियान अन्तर्गत वृक्षारोपण

सिटिजन्स बैंकको १ खाता, १ रुख अभियान अन्तर्गत वृक्षारोपण
उत्तर काेरिया भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति ‘किम इल सुङ स्क्वायर’ पुगे

उत्तर काेरिया भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति ‘किम इल सुङ स्क्वायर’ पुगे
नेपाली ब्रो : घरेलु हिंसादेखि वैवाहिक बलात्कारसम्मका उजुरी, अहिले श्रीमतीको हत्या

नेपाली ब्रो : घरेलु हिंसादेखि वैवाहिक बलात्कारसम्मका उजुरी, अहिले श्रीमतीको हत्या
करका दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा दर्ता गरेको पत्र विपक्षीलाई अस्वीकार्य

करका दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा दर्ता गरेको पत्र विपक्षीलाई अस्वीकार्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित