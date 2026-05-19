0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रोमानिया पठाउने नाममा ठगी, दलालले आमाको अन्तिम मुख हेर्न दिएनन्

रोमानियाको सपना टुटेपछि कतारको मरुभूमिमा बगाउँदै पसिना

वैदेशिक रोजगारीका नाममा दलालले दिएको हन्डर र नियतिले थपेको पीडाले सप्तरी बरमझियाका झाको परिवारलाई आर्थिक रुपमा नराम्ररी थला पारेको छ ।

0Comments
Shares
कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८३ जेठ २६ गते ११:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका छोरा सुरज झाको न्याय र रकम फिर्ताका लागि सप्तरीका अशोककुमार झा वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन् ।
  • एजेन्ट बलराम लामा र सिर्जना थिङले रोमानिया पठाइदिने बहानामा सुरजबाट लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेर हाल सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
  • ठगीका कारण आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि सुरज झा विगत १ वर्षदेखि कतारमा श्रम गर्न विवश भएका छन् ।

२६ जेठ, काठमाडौं । सप्तरी बरमझियाका अशोककुमार झाको अनुहारमा गहिरो शून्यता र आक्रोशमात्र बाँकी छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा दलालले दिएको हन्डर र नियतिले थपेको पीडाले उनको परिवारलाई नराम्ररी थला पारेको छ ।

रोमानियामा ‘डेलिभरी ब्वाई’ को काम गरेर महिनाको सवा लाख रुपैयाँ कमाउने र परिवारको गरिबी सुधार्ने सपना बोकेका उनका छोरा सुरज झा आज रोमानिया होइन, हारेर कतारको मरुभूमिमा पसिना बगाउन विवश छन् ।

यता घरमा न छोराले सोचेको जस्तो कमाइ भयो, न बैँस छँदा कमाएको पैसा नै जोगियो । उल्टै, दलालको क्रुरताका कारण सुरजले जीवनको सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । वैदेशिक रोजगारीको विवशतामा उनले आफ्नो आमाको मुख अन्तिम पटक देख्न समेत पाएनन् ।

झा परिवारको पीडाको कथा तीन वर्षअघि सुरु हुन्छ, जब सुरजको भेट बलराम लामा नामका एउटा एजेन्टसँग भयो । लामाले सुरजलाई रोमानिया पठाइदिने र त्यहाँ ओभरटाइम गर्दा राम्रो आम्दानी हुने सपना देखाए ।

तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका छोराको न्यायका लागि अशोककुमार यतिबेला काठमाडौं धाइरहेका छन् । वर्तमान सरकार आएपछि न्याय पाइन्छ कि भन्ने ठूलो आशा बोकेर उनी झोलाभरि कागजात वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका हुन् ।

मलिन अनुहार लिएर विभाग परिसरमा देखिएका उनी मनमनै आफ्नो नियति र विवशता व्यक्त गरिरहेका थिए । अनलाइनखबर टिम रिर्पोटिङका लागि विभाग परिसर पुगेको थियो । त्यही बेला उनी मुद्दा शाखाका झ्यालमा थिए । र, भन्दै थिए– ‘छोरो ठगियो, छोरो ठगिएपछि परिवारको बेहाल भयो, अहिले मुद्दा मामिला गर्न आउँदा हाम्रो पीडा सुन्दैनन्, मेरो दु:ख कसलाई सुनाउँ ।’

त्यसपछि उनले खुलेर अनलाइनखबरसँग आफ्नो पीडा पोखे ।

तीन वर्षअघि २०८१ असोज । कुनै आफन्त मार्फत बलराम लामासँग भेट भयो । रोमानियामा राम्रो कमाइ हुने र सेवा सुविधा समेत राम्रो पाइने भन्दै सुरज र उनको परिवारलाई जालझेलमा पारियो ।

‘काम हुँदै जान्छ, तिमीले पैसा दिँदै जानुपर्छ,’ बलरामले सुरुमै अशोककुमार झासँग सर्त राखेका थिए ।

सुरुमा मेडिकल गर्न भन्दै काठमाडौं बोलाएर ५० हजार रुपैयाँ लिइयो । त्यसपछि कहिले कुन कागज त कहिले कुन पेपर भन्दै साढे २ लाख मागियो । दलालको माग रोकिने छाँट थिएन । फेरि २ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाइयो । पटक–पटक वर्क पर्मिट र विभिन्न कागजात देखाउँदै सुरजलाई अलमल्याउने काम भइरह्यो ।

ठगीको यो शृङ्खला २०८१ असोजमा झन् निकृष्ट बन्यो । असोज ६–७ तिर दलाल बलरामले सुरजलाई ‘भिसा लाग्यो, अब दिल्ली जानुपर्छ’ भन्दै ताकेता गर्‍यो । तर, त्यतिबेला सुरजकी आमा सिकिस्त बिरामी भएर धरानमा हस्पिटलको आईसीयूमा जीवनमरणको दोसाँधमा थिइन् ।

आमाको यो अवस्था देखेर सुरजले दलालसँग अनुनय–विनय गरे, ‘मेरो आमा बिरामी छ, म धरान हस्पिटलमा छु, दुई–चार दिनपछि जान्छौं ।’ तर, दलालले मानेनन् ।

दलालले ‘तिम्रो भिसा क्यान्सिल हुन्छ’ भन्दै डर देखाए । ‘हैन, तिम्रो क्यान्सिल हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, पैसा जान्छ, फेरि पछाडि नभन्नू’ भनेर विभिन्न बहाना देखाइयो ।

भिसा नै क्यान्सिल हुने डर देखाएपछि उनी दिल्ली जान तयार भए । आमाको उपचार बुबा अशोकको काँधमा सुम्पिदिए ।

बुबाले पनि ऋण गरेर जम्मा गरेको लाखौं रुपैयाँ डुब्ने डरले भारी मन गर्दै छोरालाई भने, ‘ल ठिक छ, हस्पिटलमा उपचार हुँदैछ, तिमी जाऊ ।’

दिल्ली जानुअघि दलालले फेरि ३ लाख रुपैयाँ नगद लियो र काठमाडौं पुगेपछि फेरि कहिले ८० हजार त कहिले १ लाख गर्दै थप ४ लाख रुपैयाँ नगद कुम्ल्यायो ।

सुरजलाई दिल्ली पुर्‍याइयो । दलालले भन्यो, ‘तिमीहरू लुगासुगा तयार पारेर रेडी होऊ, तीन–चार दिनमा उडान हुन्छ ।’

तर, त्यो उडान कहिल्यै भएन । नियतिको क्रुर खेल, जुन दिन सुरजलाई दिल्लीको एउटा कोठामा थुनियो, ठ्याक्कै त्यही दिन धरानको हस्पिटलमा उनकी आमाले अन्तिम सास फेरिन् ।

छोरा आएपछि त्यही दिन उनको आमाको मृत्यु पनि भयो । अब रुवाबासी भयो, सबै भयो । छोराले ‘अब म क्रियाकर्म गर्नु कि तीन–चार दिनपछि जाने’ भन्दा दलालले मानेनन् ।

चार–पाँच दिनपछि फोन गर्दा दलालले ‘तिम्रो भिसा क्यान्सिल भयो, अब तिम्रो पैसा एक महिनाभित्र बुझाउँछु’ भने ।

त्यो दिनदेखि दलाल बलराम लामा सम्पर्कविहीन भए । ३ वर्षसम्म झुक्याएर लाखौं ठगेपछि असोजको त्यो घटनापछि लामाको अत्तोपत्तो छैन ।

झाका अनुसार दलालले चलाखीपूर्वक धेरैजसो रकम नगदै लिएको थियो । तर, बैंकिङ माध्यमबाट सिर्जना थिङ नामकी महिलाको खातामा ३ लाख २० हजार रुपैयाँ गएको स्पष्ट प्रमाण झा परिवारसँग सुरक्षित छ । अहिले सिर्जना थिङको मोबाइल नम्बर त छ, तर उनी पनि सम्पर्कविहीन छिन् ।

‘तीन वर्षसम्म हामीलाई खेलौना बनाइयो, अब हार खाएर म न्यायका लागि मुद्दा हाल्न यहाँ (विभाग/प्रहरी) आएको हुँ,’ बुबा अशोकले भने ।

यो ठगीले झा परिवारलाई आर्थिक रूपमा मात्र टाट पल्टाएन, मानसिक रूपमा समेत सिध्यायो । ऋणको पहाड र दलालको धोकाबाट विक्षिप्त छोरा सुरजले अन्तत: रोमानिया जाने आशा मारे । घरको आर्थिक अवस्था सुधार्न र लागेको ऋण तिर्न उनी ‘हारेर’ कतार पलायन भए । उनी एक वर्षदेखि कतारमा काम गर्दै आएका छन् ।

रोमानियामा डेलिभरी ब्वाई बनेर ओभरटाइम सहित सम्मानजनक कमाइ गर्ने उनको चाहना थियो, आज उनी खाडीको कडा गर्मीमा श्रम बेचिरहेका छन् ।

बर्मझियाका अशोक अहिले न्यायका लागि विभाग धाइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो छोरा त बर्बाद भयो नै, तर त्यो ठग बलराम लामा र सिर्जना थिङलाई कारबाही हुनैपर्छ, हाम्रो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ ।’

ठगी रोमानिया वैदेशिक राेजगारी
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रोमानिया पठाउने भन्दै ठगी : म्यानपावर सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ

रोमानिया पठाउने भन्दै ठगी : म्यानपावर सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ
वैदेशिक रोजगारीका नाममा करोड बढी ठगी, पाँच जना पक्राउ

वैदेशिक रोजगारीका नाममा करोड बढी ठगी, पाँच जना पक्राउ
ठगीको अनौठो तरिका : अनलाइन बुक गरेर ट्याक्सी चढ्ने, चालकबाटै रकम असुल्ने

ठगीको अनौठो तरिका : अनलाइन बुक गरेर ट्याक्सी चढ्ने, चालकबाटै रकम असुल्ने
ठगी गरेकाे आरोपमा ६९ जना शैक्षिक परामर्श केन्द्रका सञ्चालक पक्राउ

ठगी गरेकाे आरोपमा ६९ जना शैक्षिक परामर्श केन्द्रका सञ्चालक पक्राउ
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौँ ठगेको आरोपमा ५ जना पक्राउ

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौँ ठगेको आरोपमा ५ जना पक्राउ
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ५ जना पक्राउ

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ५ जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित हुने जोखिम

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित हुने जोखिम
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित