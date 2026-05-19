रास्वपा सिरहा अधिवेशनमा झडप, निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित

२५ जेठ, सिरहा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिरहा जिल्ला अधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर सोमबार अधिवेशन स्थलमै झडप भएको छ । झडपका कारण निर्वाचन प्रक्रिया मंगलबार बिहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
सिरहाको जिरोमाइलस्थित अधिवेशनस्थलमा जिल्ला नेतृत्व चयनको विषयमा उत्पन्न विवादका क्रममा दुई समूहबीच धक्कामुक्की र हातपात भएको हो । झडपमा र्याट एक्सन टिमकै जिल्ला प्रमुख दिनेश थापालगायत केही व्यक्तिमाथि हातपात भएका छन् ।
जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्व चयनलाई लिएर लामो समयदेखि मतभेद देखिँदै आएको थियो । अधिवेशनमा सुभाष यादव, रामसोगारथ यादव र वर्तमान सभापति हरि मैनाली सभापतिका आकांक्षी छन् ।
आइतबार दिनभरि सर्वसम्मतको प्रयास भएपनि टुंगो लागेको थिएन । त्यसपछि सोमबार बिहान १० बजेबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, बिहान पनि वतावरण असहज देखिएपपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले पुन २:३० बजेबाट फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गरेको थियो । तर, प्रक्रिया अगाडि बढाउना साथ निर्वाचन कार्यालय स्थलमै झडप भएको छ ।
रामसोगारथ यादवले आफूलाई सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्, भने सुभाष यादव र हरि मैनालीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
विवाद थप चर्किएपछि पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले नेतृत्व चयन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गतको निर्वाचन प्रक्रिया मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि पुन: सञ्चालन गरिनेछ ।
अधिवेशनमा उत्पन्न विवाद र झडपपछि जिल्लाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ ।
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