सुदूरपश्चिमका तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

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- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नवनियुक्त तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले २५ जेठ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
- नवनियुक्त मन्त्रीहरू विक्रम सिंह धामी, बेलबहादुर राना र मानबहादुर रावलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
- त्यसैगरी जुना दानीले अर्थ राज्यमन्त्री र मधु भारतीले सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन् ।
२५ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नवनियुक्त तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
विक्रम सिंह धामी आर्थिक मामिला मन्त्री, बेलबहादुर राना सामाजिक विकास मन्त्री, मानबहादुर रावलले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री पदको शपथ लिएका हुन् ।
त्यस्तै जुना दानीले अर्थ राज्यमन्त्री र मधु भारतीले सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद साम्य पार्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन् ।
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