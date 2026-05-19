सुनको भाउ तोलामा २ हजार बढ्यो

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- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा २ हजार रुपैयाँ बढेर ३ लाख १ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला २० रुपैयाँले वृद्धि भई ४ हजार ९२५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
२६ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा २ हजार रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज सुनको भाउ तोलामा ३ लाख १ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत मंगलबार ३ लाख ११ हजार ३ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
आज चाँदीको भाउ तोलामा २० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार ९०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ९२५ रुपैयाँ कायम भएको छ । गत मंगलबार चाँदी तोलाको ५ हजार ४०५ रुपैयाँ थियो ।
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