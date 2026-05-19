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प्रधानमन्त्रीको बोली सच्याउन भन्दै सदनमा हर्कको ‘संकल्प प्रस्ताव’

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको बोली सच्याउन संसद्‌बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको बोली सच्याउन संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालले भारतको जमिन मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
  • अध्यक्ष साम्पाङले सो संकल्प प्रस्तावको मस्यौदा संसद्मा पढेर सुनाउँदै पारित गर्न आग्रह गरे ।

२६ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को बोली सच्याउन संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस्तो प्रस्तावको मस्यौदा उनले संसद्मा पढेरै सुनाएका छन् । यो प्रस्ताव पारित गन पनि उनले आग्रह गरे ।

यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

यस सन्दर्भमा अध्यक्ष साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको बोली सच्याउन संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

हर्क साम्पाङ
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