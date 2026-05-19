जाँगर लागे काम गर्ने हो, नभए मन्त्रालयमै सुत्ने : मन्त्री महावीर पुन

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- नवनियुक्त मन्त्री महावीर पुनले सरकारले तत्काल आवास उपलब्ध नगराएकाले आफू मन्त्रालयमै सुत्ने र बस्ने बताएका छन् ।
- "यहीँ सुत्ने हो । यहीँ बस्ने हो । सरकारल क्वार्टर दियो भने जाने हो," उनले भने ।
- उनले आफू बढीमा तीन वर्ष मात्र मन्त्री पदमा बसेर काम गर्ने र बाँकी अवधि युवालाई सुम्पिने बताएका छन् ।
२६ जेठ, काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्री महावीर पुनले आफू मन्त्रालयमै सुत्ने बताएका छन् । सरकारले तत्काल क्वार्टर दिने अवस्था नभएको बारे आफूलाई थाहा भएको बताउँदै उनले आफू मन्त्रालयमै सुत्ने बताएका हुन् ।
मंगलबार पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले मन्त्रालयमै सुत्ने र बस्ने बताए ।
‘यहीँ सुत्ने हो । यहीँ बस्ने हो । सरकारल क्वार्टर दियो भने जाने हो । सरकारले तुरुन्तै क्वार्टर दिनेवाला पनि छैन त्यो मलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘क्वार्टरमा भन्दा यहीँ बस्न पाएँ भने खुसी । जाँगर चले काम गर्ने हो । नभए सुत्ने हो । अनि जाँगर चल्छ फेरि उठेर काम गर्ने हो । मेरो तरिका यो छ ।’
उनले आफू ५ वर्ष मन्त्री भएर नबस्ने पनि बताए । ‘मैले अब प्रधानमन्त्रीज्यू र जनताहरूलाई भन्छु- म धेरै बस्दिनँ । बढीमा ३ वर्ष बस्छु । ३ वर्षमा ५/६ वर्षमा गर्ने काम सकेर राम्रो जग बसालेर युवालाई दिने हो । देश बनाउने भनेको युवालाई दिने हो,’ ठट्यौली शैलीमा उनले भने, ‘म पनि ७२ वर्षको युवा हो । म जोश जाँगरले ३० वर्षको हुँ भनिरहेकै छु ।’
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