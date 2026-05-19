२७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी रहेको विषयमा अुन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संसद्मा अवरोध हुँदा बजेटमाथि छलफल हुन नपाएको उनको दु:खेसो छ ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन वक्तव्य दिनुभयो त्यसको निहुँमा अहिले पछिल्ला चरणमा संसद अवरुद्ध भइराखेको छ’ वाग्ले भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ– सम्माननीय ज्यूले आएर बोल्ने त्यो अवस्था छ नै ।’
तर, सीमा सम्बन्धी विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले प्रष्ट गर्न खोजेको पनि उनले स्मरण गराए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘अरु परराष्ट्रमन्त्रीले समग्र रुपमा प्रष्ट गर्छु, नेपालको आधिकारिक धारणा के हो ? भारत भ्रमण गरेर पनि आएको छु र सीमा सम्बन्धी कुटनीतिलाई कुन तहमा हेरिएको छ भनेर राख्न चाहन्छु भन्दा भन्दै पनि हामीले त्यो राख्ने अवसर दिन पाएका छैनौं ।’
यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न सकिरहेको छैन ।
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