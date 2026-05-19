२७ जेठ, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) विपक्षी दलहरूसँग संवादमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलका नेताहरूसँग सभामुख आफैँले संवाद गरेका हुन् ।
यसअघि विपक्षी दलहरूसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संवाद गरेका थिए । त्यसपछि विपक्षी दलहरू छुट्टै छलफलमा बसेका थिए ।
लगत्तै सभामुखसँग विपक्षी दलका नेताहरूको संवाद सुरु भएको हो । सहमति नजुट्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित छ । विपक्षी दलहरूले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यही विषयmलाई लिएर विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न सकिरहेको छैन ।
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