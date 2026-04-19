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सूचना र विज्ञापन सम्बन्धी सरकारी निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै पत्रकारहरुले गरे प्रदर्शन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते ११:५६

२९ जेठ, काठमाडौं । सूचना र विज्ञापन सम्बन्धी सरकारी निर्णय विभेदकारी र स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै पत्रकारहरुले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौंको अगुवाइमा पत्रकारहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले आज बिहान ११ बजेदेखि करिब एक घण्टा बबरमहलस्थित सडक विभागको भवन अगाडि भेला भएर प्रदर्शन गरे ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सूचना र विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै सरकारी निर्णय खारेज गर्न, प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा गर्न र संसदबाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल र निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितता गर्न माग गरे ।

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