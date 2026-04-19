+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भुमे पर्वको अवसरमा १ असारमा लुम्बिनीका ४ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १४:२९
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भुमे पर्वका अवसरमा १ असारमा रोल्पा, दाङ, प्युठान र रुकुम पूर्वमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
  • मगर समुदायले जमीनको पूजा गरी मनाउने यो पर्व १ असारमा देशका विभिन्न ठूला शहरहरूमा समेत मनाइन्छ ।

२९ जेठ, रोल्पा । मगर समुदायले १ असारमा मनाउने भुमे पर्वको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भुमे पर्व मनाउन रोल्पा, दाङ, प्युठान र रुकुम(पूर्व) मा १ असारमा सार्वजनिक बिदा दिने जानकारी दिएको हो ।

१ असारमा यी चार जिल्ला मात्र नभएर नेपालका ठूला शहरहरूमा समेत मगर समुदायले भुमे पर्व मनाउने गर्दछन् । मगर समुदायले सो दिने जमिनको पूजा गरेर यो पर्व मनाउने गर्दछ ।

सार्वजनिक बिदा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अस्पतालमा अत्यासलाग्दो भिड, टिकट काट्ने लाइनमै बेहोस हुन्छन् बिरामी

अस्पतालमा अत्यासलाग्दो भिड, टिकट काट्ने लाइनमै बेहोस हुन्छन् बिरामी
जेठ १४ गते बकर ईद, सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

जेठ १४ गते बकर ईद, सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
भाषा दिवसको अवसरमा वाग्मती प्रदेशभर आज सार्वजनिक बिदा

भाषा दिवसको अवसरमा वाग्मती प्रदेशभर आज सार्वजनिक बिदा
कर्णाली सरकारद्वारा थप ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

कर्णाली सरकारद्वारा थप ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
दुई दिने सार्वजनिक बिदाको तेस्रो प्रयास कति प्रभावकारी होला ?

दुई दिने सार्वजनिक बिदाको तेस्रो प्रयास कति प्रभावकारी होला ?
नेशनल प्याब्सन उपाध्यक्ष पराजुली भन्छन्- हप्तामा दुई दिन बिदाले शैक्षिक क्यालेण्डर बिग्रनसक्छ

नेशनल प्याब्सन उपाध्यक्ष पराजुली भन्छन्- हप्तामा दुई दिन बिदाले शैक्षिक क्यालेण्डर बिग्रनसक्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित