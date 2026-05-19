संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप

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- सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गरेको छ।
२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गरेको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । यो कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, विभिन्न दलका शीर्ष नेता, संविधानविद्लगायतसँग छलफल जारी राखेको छ ।
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