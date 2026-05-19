+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काभ्रे बस दुर्घटनाका घाइतेलाई धुलिखेल अस्पताल ल्याइयो (तस्वीरहरू)

घाइतेहरूको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ ।

0Comments
Shares
कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ जेठ २९ गते १५:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा बा३ख ८३९८ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटनामा घाइते भएका १७ जनाको उद्धार गरी उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
  • बनेपाबाट सुँगुरे जाँदै गरेको सो बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी रविन बिष्टले बताए।

२९ जेठ, काभ्रे । बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी रविन बिष्टका अनुसार बनेपाबाट रोशी गाउँपालिकाको खार्पाचोक हुँदै सुँगुरे जाँदै गरेको बा३ ख ८३९८ नम्बरको बस बीपी राजमार्गको नमोबुद्ध नगरपालिका-२ बुच्चाकोटमा दुर्घटनामा परेको हो ।

दुर्घटनामा परी घाइते भएका १७ जनालाई उद्धार गरी धुलिखेल अस्पताल पठाइएको पनि उनले बताए । घाइतेहरूको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ । अन्य घाइतेको उद्धार जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

धुलिखेल
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एनपीएल तेस्रो सिजनका लागि चितवन राइनोजद्वारा सात खेलाडी रिटेन

एनपीएल तेस्रो सिजनका लागि चितवन राइनोजद्वारा सात खेलाडी रिटेन
यस्तो बन्यो रास्वपा कोशी प्रदेश समिति

यस्तो बन्यो रास्वपा कोशी प्रदेश समिति
नेपाल आँखा अस्पतालमा आइतबार पनि सेवा

नेपाल आँखा अस्पतालमा आइतबार पनि सेवा
रास्वपा गण्डकी सभापतिका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी

रास्वपा गण्डकी सभापतिका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी
क्यानडा र बोस्निया पहिलोपटक भिड्दा चम्किन सक्ने खेलाडी

क्यानडा र बोस्निया पहिलोपटक भिड्दा चम्किन सक्ने खेलाडी
रास्वपा लुम्बिनी अधिवेशन भोलि, सभापतिका आकांक्षी आधा दर्जन बढी

रास्वपा लुम्बिनी अधिवेशन भोलि, सभापतिका आकांक्षी आधा दर्जन बढी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित