क्यानडा र बोस्निया पहिलोपटक भिड्दा चम्किन सक्ने खेलाडी

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'बी' को उद्घाटन खेलमा सह-आयोजक क्यानडा र बोस्निया एण्ड हेर्जेगोभिना भिड्दैछन् ।
- क्यानडाका स्टार खेलाडी अल्फान्सो डेभिस चोटका कारण अनुपस्थित भएपछि गोल गर्ने जिम्मेवारी जोनाथन डेभिडमा रहनेछ ।
- बोस्नियाका ४० वर्षीय कप्तान एडिन जेकोले राष्ट्रिय टोलीका लागि सर्वाधिक ७३ गोल गरेका छन् ।
२९ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ अन्तर्गत रोमाञ्चक उद्घाटन खेलमा सह-आयोजक क्यानडा र युरोपेली टोली बोस्निया एण्ड हेर्जेगोभिना टोरन्टो स्टेडियममा आमनेसामने हुँदैछन् ।
घरेलु मैदानमा क्यानडा ऐतिहासिक जितको खोजीमा हुनेछ भने इटाली जस्तो बलियो टोलीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पन्छाउँदै विश्वकपमा छनोट भएर आएको बोस्निया यहाँ पनि सरप्राइज दिने दाउमा छ ।
यी दुई टोली अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पहिलोपटक भिड्न लागेका हुन् । यसक्रममा दुवै टोलीबाट केही खेलाडीहरूले प्रभाव पार्न सक्छन् ।
क्यानडा
जोनाथन डेभिड (फरवार्ड) : क्यानडाका प्रमुख अट्याकिङ हतियार जोनाथन डेभिड हाल इटालियन च्याम्पियन युभेन्ट्सबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्, जहाँ उनी आफ्नो तीव्र गति र क्लिनिकल फिनिसिङका लागि चिनिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा क्यानडाका लागि सर्वाधिक ३९ गोल गरिसकेका २६ वर्षीय डेभिड राष्ट्रिय टोलीका सबैभन्दा भरपर्दा गोलकर्ता हुन् । यस खेलमा अर्का स्टार खेलाडी अल्फान्सो डेभिस ह्यामस्ट्रिङ चोटका कारण सुरुवाती खेलहरूमा उपलब्ध नहुने सम्भावना रहेकाले, क्यानडाको आक्रामक पङ्क्तिलाई गोल दिलाउने र टोलीलाई अगाडि बढाउने सम्पूर्ण दबाब र जिम्मेवारी मुख्य रूपमा डेभिडकै काँधमा रहनेछ ।
स्टिफन यस्टाकियो (मिडफिल्डर) : क्यानडाको मिडफिल्डका इन्जिन स्टिफन यस्टाकियो पोर्चुगिज क्लब एफसी पोर्टोमा आबद्ध छन्, जहाँ उनले युरोपेली उच्च तहको फुटबलको ठूलो अनुभव बटुलेका छन् । राष्ट्रिय टोलीमा उप-कप्तानको भूमिका निभाउने यस्टाकियोले क्यानडाका लागि डिफेन्स र अट्याकबीचको कडीको रूपमा काम गर्छन् । मैदानको मध्यभागमा खेल नियन्त्रण गर्ने, विपक्षीको पासहरू काट्ने र जोनाथन डेभिड जस्ता फरवार्डका लागि थ्रु-बलहरू उपलब्ध गराउने उनको रणनीतिक कला यो खेलमा क्यानडाको सफलताका लागि निर्णायक साबित हुन सक्छ ।
साइल लारिन (फरवार्ड) : स्पेनिस ला लिगा क्लब आरसीडी मालोर्का बाट खेल्ने साइल लारिन क्यानडाका अर्का अनुभवी र शारीरिक रूपमा बलिया फरवार्ड हुन् । कतार विश्वकप २०२२ मा क्यानडालाई ३६ वर्षपछि विश्वकपको मञ्चमा पुर्याउन छनोट चरणमा सर्वाधिक गोल गर्दै उनले ऐतिहासिक भूमिका खेलेका थिए । बक्सभित्र उनको बलियो उपस्थिति र जोनाथन डेभिडसँगको उत्कृष्ट साझेदारीले बोस्नियाको रक्षापङ्क्तिलाई खेलभरि नै दबाबमा राख्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।
बोस्निया एण्ड हेर्जेगोभिना
एडिन जेको (स्ट्राइकर) : बोस्नियाली फुटबल इतिहासका सबैभन्दा महान् खेलाडी तथा कप्तान एडिन जेको हाल जर्मनीको शाल्के ०४ सँग आबद्ध छन् । ४० वर्षको उमेरमा पनि उच्च स्तरको फुटबल खेलिरहेका जेकोले राष्ट्रिय टोलीका लागि कीर्तिमानी ७३ गोल गरिसकेका छन् र उनी सन् २०१४ को विश्वकप खेल्ने टोलीका सदस्यमध्ये एक हुन् । ६ फिट ४ इन्च अग्ला यी लेजेन्डरी स्ट्राइकरसँग बक्सभित्र उत्कृष्ट एरियल एबिलिटी र सानो मौकालाई पनि गोलमा परिणत गर्न सक्ने अचुक क्षमता छ, जुन क्यानडाका डिफेन्डरहरूका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ ।
सिड कोलासिनाक (डिफेन्डर) : इटालियन क्लब एटलान्टा बीसी बाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने सीद कोलासिनाक बोस्नियाको रक्षापङ्क्तिका सबैभन्दा अनुभवी खम्बा हुन् । आर्सनल र मार्से जस्ता ठूला क्लबहरूमा खेलिसकेका ३२ वर्षीय कोलासिनाक सन् २०१४ को विश्वकप टोलीका अर्का बचेका एकमात्र खेलाडी हुन् । उनको शारीरिक शक्ति, कडा ट्याकल र बायाँ विङ्ग्सबाट अघि बढेर क्रस निकाल्न सक्ने क्षमताले क्यानडाको आक्रामक विङ्गरहरूलाई रोक्न र जेकोका लागि काउन्टर अट्याक सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ ।
एस्मिर बाज्राक्तारेभिच (विङ्गर) : नेदरल्याण्ड्सको प्रतिष्ठित क्लब पीएसभी मा आबद्ध २१ वर्षीय युवा विङ्गर एस्मिर बाज्राक्तारेभिच बोस्नियाली फुटबलका नयाँ सनसनी हुन् । अमेरिकामा जन्मिएका र सुरुमा अमेरिकी टोलीबाटै डेब्यू गरेका उनले पछि बोस्निया रोजेका हुन् र विश्वकप प्लेअफमा इटाली विरुद्ध निर्णायक पेनाल्टी प्रहार गर्दै टोलीलाई विश्वकपको टिकट दिलाएका थिए । उनको विष्फोटक गति र ड्रिब्लिङ क्षमताले क्यानडाको डिफेन्सको खाली ठाउँ (स्पेस) मा सिधै प्रहार गर्न सक्छ ।
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