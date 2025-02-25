दक्षिण कोरियाको अग्रता

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- मेक्सिकोको ग्वाडालजारा रङ्गशालामा जारी फिफा विश्वकप २०२६ को खेलमा चेक रिपब्लिकविरुद्ध दक्षिण कोरियाले अग्रता लिएको छ ।
- दक्षिण कोरियाका लागि ओएच ह्योङयुले खेलको ८०औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
२९ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप–२०२६ को दोस्रो खेलमा चेक रिपब्लिकविरुद्ध दक्षिण कोरियाले अग्रता लिएको छ ।
मेक्सिकोको ग्वाडालजारा रंगशालामा जारी खेलमा दक्षिण कोरियाले ८०औं मिनेटमा अग्रता लिएको हो ।
दक्षिण कोरियाका लागि ओएच ह्योङयुले गोल गरे ।
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