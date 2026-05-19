रास्वपा गण्डकी सभापतिका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गण्डकी प्रदेश सभापति पदका लागि राजन गौतम, नवीन त्रिपाठी र माधव कँडेल गरी तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
- अर्का आकांक्षी हरिशरण आचार्यले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नका लागि आफूले उम्मेदवारी नदिएको बताएका छन् ।
- गण्डकी प्रदेश अधिवेशनका लागि कुल ७३५ जना प्रतिनिधि रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
२९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गण्डकी प्रदेश सभापतिका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिनेमा राजन गौतम, नविन त्रिपाठी र माधव कँडेल रहेका छन् ।
अर्का आकांक्षी हरिशरण आचार्यले उम्मेदवारी दिएनन् । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नका लागि सभापतिमा आफूले उमेद्वारी नदिएको आचार्यले बताएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो । उक्त समयभित्रमा गौतम, त्रिपाठी र कँडेलको उम्मेदारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश अधिवेशनका लागि ७३५ जना प्रतिनिधि छन् ।
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