+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोशी युवा सम्मेलन : नीतिगत निर्णयमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग

कोशी प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलनले नीतिगत निर्णयमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते २०:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलनले नीतिगत निर्णयमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
  • सम्मेलनले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा युवा नागरिक समाजको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र युवामैत्री बजेट निर्माणको माग गरेको छ ।
  • युवा उद्यमीलाई बिना धितो ऋण र कुल स्वास्थ्य बजेटको ५ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

२९ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलनले नीतिगत निर्णयमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरेको छ । कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका युवाहरूको सहभागितामा सम्पन्न प्रदेश युवा सम्मेलनले यस्तो माग गरेको हो ।

विराटनगरमा जेठ २८ र २९ गते भएको सम्मेलनले युवाको सहभागिता, समृद्ध प्रदेशको आधार भन्ने संकल्प पनि पारित गरेको छ । सम्मेलनले युवा परिषद्लाई थप शक्तिशाली र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन माग पनि गरेको छ ।

स्थानीय र प्रादेशिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा युवा नागरिक समाजको कम्तीमा २० प्रतिशत अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र युवालाई समेटेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ ।

सम्मेलनले किराँत, धिमाल, राजवंशी, सन्थाल, राई, लिम्बु लगायतका समुदायको परम्परागत सीप संरक्षणका लागि प्रादेशिक रैथाने ज्ञान र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ ।

युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, बिना धितो युवा नवप्रवर्तन ऋण र स्वदेशी उत्पादनको पेटेन्ट दर्तामा सहजिकरणको पनि माग गरेको छ ।

सम्मेलनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्न पनि माग गरेको छ । स्थानीय तहमा मनोपरामर्शदाता नियुक्त गर्न पनि माग गरेको छ ।

सम्मेलनले ‘कोशी प्रदेश सिएसओयस युथ फोरम’को नयाँ नेतृत्व समेत चयन गरेको छ । फोरमको संयोजकमा युवा तिम्सिना र सह–संयोजकमा नेहा अग्रहरी चयन भएका छन् ।

कोशी युवा सम्मेलन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्णाली प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोगमा सुधार

कर्णाली प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोगमा सुधार
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तारे होटलमा ‘आरोग्य खाना अभियान’ सुरु

आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तारे होटलमा ‘आरोग्य खाना अभियान’ सुरु
संवैधानिक इजलासमा किन न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो ?

संवैधानिक इजलासमा किन न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो ?
ट्रेड युनियनका विषयमा संवैधानिक इजलासमा राय बाझियो, न्यायाधीशहरू सुवेदी र पौडेलको फरक मत

ट्रेड युनियनका विषयमा संवैधानिक इजलासमा राय बाझियो, न्यायाधीशहरू सुवेदी र पौडेलको फरक मत
रास्वपा लुम्बिनी अधिवेशन शनिबार, सभापतिका आकांक्षी आधा दर्जन बढी

रास्वपा लुम्बिनी अधिवेशन शनिबार, सभापतिका आकांक्षी आधा दर्जन बढी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित