सीमा विवादका कारण अवरुद्ध भएको धुलाचौर सडक सञ्चालन

३० जेठ, हुम्ला । कर्णाली करिडोरअन्तरगत पर्ने बाजुरा धुलाचौर सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । रानीखर्कको सीमा विवादलाई लिएर बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका बासिन्दाले अवरोध गरेको सडक सञ्चालनमा आएको हो ।
सीमा विवादका कारण पटक-पटक यो खसडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बिहीबारदेखि बाजुराका स्थानीयले सडक अवरुद्ध पारेपछि हुम्ला- नेपालगन्ज, हुम्ला-सुर्खेत, नेपालगन्ज- हुम्ला, सुर्खेत-हुम्लाका लागि हिँडेका यात्रु अलपत्र परेका थिए ।
यात्रु बोकेर आउजाउ गर्ने सवारीसाधनलाई धुलाचौरमा रोकिएपछि दु:ख पाएको चंखेली गाउँपालिका- ३ का विशाल ऐडीले गुनासो गरे । बाजुरा स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेपछि सयौं नागरिकहरुले सास्ती भोगेको उनले बताए ।
बिहीबारदेखि अवरुद्ध सडक बिहान ८ बजेदेखि खुलेपछि अलपत्र परेका यात्रुहरू गन्तव्यतिर लागेको सर्केगाड गाउँपालिका-८ का कैलाश ऐडीले बताए ।
सडक अवरोध भएपछि यात्रु बोकेका जिप, मालबाहक ट्रकहरू बाजुराको धुलाचौरमै रोकिएका थिए । सडक अवरुद्ध भएपछि विद्यार्थी , बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित भएका थिए ।
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