ब्राजिल र मोरक्कोबीचको ‘हाई भोल्टेज’ खेलमा चम्किन सक्ने खेलाडी

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'सी' अन्तर्गत न्यूयोर्क न्यूजर्सी रङ्गशालामा पाँच पटकको विजेता ब्राजिल र मोरक्को आमनेसामने हुँदैछन् ।
- कार्लो एन्सेलोटीको प्रशिक्षणमा रहेको ब्राजिल २४ वर्ष लामो उपाधि खडेरी तोड्ने अभियानको शुरुआत जितका साथ गर्न चाहन्छ ।
- खेलमा ब्राजिलका भिनिसियस जुनियर र मोरक्कोका कप्तान अचरफ हाकिमी मुख्य खेलाडीका रूपमा भिड्दैछन् ।
२९ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘सी’ अन्तर्गत न्यूयोर्क न्यूजर्सी रङ्गशालामा पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिल र कतार विश्वकप २०२२ को सेमिफाइनलिस्ट तथा अफ्रिकी महारथी मोरक्को आमनेसामने हुँदैछन् ।
कार्लो एन्सेलोटीको प्रशिक्षणमा रहेको ब्राजिल २४ वर्ष लामो उपाधि खडेरी तोड्ने अभियानको सुरुवात जितका साथ गर्न चाहन्छ भने, जुझारू मोरक्को पुनः एकपटक ठूलो ‘अपसेट’ गर्ने दाउमा छ ।
विश्वभरका फुटबल प्रेमीहरूको ध्यान तान्न सफल यस खेलको नतिजा बदल्न सक्ने दुवै टोलीका मुख्य खेलाडीहरू यसप्रकार छन् ।
ब्राजिल
भिनिसियस जुनियर (फरवार्ड) : विश्व फुटबलका हालका सबैभन्दा विष्फोटक विङ्गरमध्येका एक भिनिसियस जुनियर स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिडका मुख्य खेलाडी हुन्, जहाँ उनले लगातार च्याम्पियन्स लिग र ला लिगाका उपाधिहरू जितेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा देशका लागि ३० भन्दा बढी क्याप जितिसकेका २५ वर्षीय भिनिसियसको काँधमा ब्राजिलको आक्रामक पङ्क्ति सम्हाल्ने जिम्मेवारी छ । उनको अविश्वसनीय गति, ड्रिब्लिङ क्षमता र विङ्ग्सबाट रक्षापङ्क्ति चिर्ने कला मोरक्कोका डिफेन्डरहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ ।
राफिन्हा (फरवार्ड) : ब्राजिलको आक्रमणका अर्का बलिया खम्बा राफिन्हा स्पेनिस क्लब एफसी बार्सिलोनाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन्, जहाँ हालैका सिजनहरूमा उनले उत्कृष्ट गोल र असिस्टको तथ्याङ्क राखेका छन् । सन् २०२२ को कतार विश्वकप खेलिसकेका २९ वर्षीय राफिन्हा राष्ट्रिय टोलीका भरपर्दा र कडा मिहिनेत गर्ने विङ्गर हुन् । मैदानको दायाँ विङ्ग्सबाट भित्र काट्दै सटिक क्रस निकाल्ने र लामो दुरीबाट अचुक प्रहार गर्न सक्ने उनको खुबी ब्राजिललाई सुरुवाती अग्रता दिलाउन निर्णायक साबित हुन सक्छ ।
ब्रुनो गुइमारेस (मिडफिल्डर) : इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब न्यूक्यासल युनाइटेडका स्टार मिडफिल्डर ब्रुनो गुइमारेस ब्राजिलको मध्यभागका मुख्य इन्जिन हुन् । देशका लागि ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका २८ वर्षीय गुइमारेससँग मैदानको मध्यभागमा बल खोस्ने र तुरुन्तै काउन्टर अट्याकका लागि ‘थ्रु-पास’ निकाल्ने अद्भुत कला छ । मोरक्कोको निकै शारीरिक र बलियो मिडफिल्डलाई रोक्न र ब्राजिलको खेलको लय नियन्त्रण गर्न उनको प्रदर्शन खेलभरि नै महत्वपूर्ण रहनेछ ।
मोरक्को
अचरफ हाकिमी (डिफेन्डर)विश्वकै उत्कृष्ट राइट-ब्याकहरूमध्ये एक अचरफ हाकिमी फ्रान्सेली च्याम्पियन पेरिस सेन्ट-जर्मेन (पीएसजी) का मुख्य खेलाडी र मोरक्को राष्ट्रिय टोलीका कप्तान हुन् । देशका लागि ७५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै कतार विश्वकप २०२२ मा मोरक्कोलाई सेमिफाइनलसम्म पुर्याएर इतिहास रच्न उनी नायक बनेका थिए । रक्षापङ्क्ति सम्हाल्नुका साथै आफ्नो तीव्र गतिका कारण विङ्ग्सबाट लगातार आक्रामक ओभरल्याप गर्दै फरवार्डहरूलाई क्रस दिने हाकिमीको शैली ब्राजिलका विङ्गर भिनिसियस जुनियरलाई रोक्न र आफ्नो टोलीको आक्रमण बढाउन दोहोरो भूमिकामा रहनेछ ।
ब्राहिम डियाज (फरवार्ड) : स्पेनको रियल मड्रिडबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने प्रतिभाशाली ब्राहिम डियाज हालैका दिनमा मोरक्कोका सबैभन्दा ठूला आक्रामक स्टार हुन्, जहाँ उनले क्लबका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण खेलहरू जिताएका छन् । स्पेनको युवा टोली छाडेर मोरक्को रोजेका २६ वर्षीय डियाजसँग अचुक ड्रिब्लिङ, उत्कृष्ट भिजन र सानो ठाउँमा पनि पास निकाल्ने कला छ । ब्राजिलियन डिफेन्सको बीचमा खाली ठाउँ खोज्दै आफ्ना फरवार्डहरूका लागि गोलको मौका सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनकै हुनेछ ।
सोफ्यान अम्राबात (डिफेन्डर) : टर्कीको क्लब फिनरबाचेबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने सोफ्यान अम्राबात मोरक्कोका ‘डिफेन्सिभ कडा चट्टान’ हुन् । सन् २०२२ को विश्वकपमा विपक्षीका ठूला-ठूला आक्रमणलाई मिडफिल्डमै ध्वस्त पारेर विश्वभर चर्चा कमाएका २९ वर्षीय अम्राबात राष्ट्रिय टोलीका सबैभन्दा भरपर्दा एङ्कर हुन् । ब्राजिलका विष्फोटक मिडफिल्डर र फरवार्डहरूलाई पेनाल्टी बक्सको नजिक पस्न नदिने र रक्षापङ्क्तिलाई सुरक्षा दिने मुख्य जिम्मेवारी यो खेलमा उनकै काँधमा हुनेछ ।
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