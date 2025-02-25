आत्मघाती गोलमा अमेरिकालाई सुरुवाती अग्रता

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- फिफा विश्वकप–२०२६ को चौथो खेलमा अमेरिकाले पाराग्वेविरुद्ध खेलको ७औं मिनेटमै अग्रता लिएको छ ।
- अमेरिकी खेलाडी स्टन म्याकेनीको प्रहार रोक्न खोज्दा पाराग्वेका डिफेन्डर डेमियन बोबाडिल्लाले आफ्नै गोलपोष्टमा गोल गरे ।
- यो खेल अमेरिकाको लस एन्जल स्टेडियममा भइरहेको छ ।
३० जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को चौथो खेलमा अमेरिकाले सुरुवाती अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको लस एन्जल स्टेडियममा जारी खेलमा घरेलु टोलीले पाराग्वेविरुद्ध ७ मिनेटमै आत्मघाति गोलमार्फत पहिलो अग्रता लिएको हो ।
७औं मिनेटमा अमेरिकी खेलाडी स्टन म्याकेनीले गरेको प्रहार रोक्न खोज्दा पाराग्वेका डिफेन्डर डेमियन बोबाडिल्लाले हानेको बल आफ्नो गोलपोष्टमा छिरेपछि अमेरिकाले अग्रता लिएका हो ।
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