घरेलु टोली क्यानडाविरुद्ध बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको अग्रता

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- क्यानडाको टोरन्टो स्टेडियममा जारी फिफा विश्वकप–२०२६ को खेलमा घरेलु टोलीविरुद्ध बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले अग्रता लिएको छ ।
- बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाका लागि खेलको २१औं मिनेटमा जोभो लुकिचले हेडरमार्फत गोल गरे ।
३० जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप–२०२६ को तेस्रो खेलमा घरेलु टोलीविरुद्ध बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले अग्रता लिएको छ ।
क्यानडाको टोरन्टो स्टेडियममा जारी खेलमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले खेलको २१औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता लिएको हो ।
बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाका लागि जोभो लुकिचले हेडरमार्फत गोल गरे ।
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