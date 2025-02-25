अग्रता जोगाउन नसक्दा क्यानडासँग बराबरीमा रोकियो बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना

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- फिफा विश्वकप–२०२६ को तेस्रो खेलमा घरेलु टोली क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले १–१ को बराबरी खेलेका छन् ।
- खेलको २१औं मिनेटमा बोस्नियाका जोभो लुकिचले र ७९औं मिनेटमा क्यानडाका काइल लारिनले गोल गरे ।
- विश्वकपको चौथो खेलमा आयोजक अमेरिका र पाराग्वे नेपाली समय अनुसार बिहान पौने ७ बजे खेल्नेछन् ।
३० जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप–२०२६ को तेस्रो खेलमा घरेलु टोली क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना बराबरीमा खेलेका छन् ।
क्यानडाको टोरन्टो स्टेडियममा भएको खेलमा घरेलु टोली क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले १–१ को बराबरी खेलेका हुन् ।
खेलको २१औं मिनेटमा जोभो लुकिचले हेडरमार्फत गोल गर्दै बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । तर, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले अग्रता जोगाउन सकेन ।
७९औं मिनेटमा क्यानडाले बराबरी गोल फर्कायो । काइल लारिनले शानदार कन्ट्रोलका साथ गोल गर्दै क्यानडालाई बराबरीमा फर्काएका थिए । त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेन र अंक दुवै टोलीले एकएक अंक बाँडे ।
अब विश्वकपको चौथो खेलमा आयोजक अमेरिका र पाराग्वे खेल्नेछन् । उक्त खेल बिहान पौने ७ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
Photo : IMAGO / Nordphoto
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