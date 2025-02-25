कतार भर्सेस् स्विट्जरल्यान्ड : प्लेयर्स टु वाच

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरण अन्तर्गत क्यालिफोर्नियामा एसियाली च्याम्पियन कतार र स्विट्जरल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
- कतारी टोलीका प्रमुख खेलाडीहरू अकरम अफिफ, अल्मोज अली र अनुभवी कप्तान हसन अल-हैदोस मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् ।
- स्विट्जरल्यान्डको तर्फबाट अनुभवी कप्तान ग्रानिट जाका, डिफेन्डर म्यानुएल अकान्जी र स्ट्राइकर ब्रिल एम्बोलो मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् ।
३० जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ अन्तर्गत क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्को बे एरिया रङ्गशालामा एसियाली च्याम्पियन कतार र युरोपेली पावरहाउस स्विट्जरल्यान्ड आमनेसामने हुँदैछन् ।
सन् २०२२ को घरेलु विश्वकपमा खराब प्रदर्शनपछि कतार यसपटक प्रशिक्षक युलेन लोपेटेगुईको नेतृत्वमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्ने सोचमा छ भने, अनुभवी खेलाडीहरूले भरिएको स्विट्जरल्यान्ड सुखद सुरुवातका साथ प्रतियोगितामा अगाडि बढ्न चाहन्छ ।
खेलको गति र नतिजालाई प्रभाव पार्न सक्ने दुवै टोलीका मुख्य खेलाडीहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
कतार
अकरम अफिफ (विङ्गर) : कतारका सबैभन्दा विष्फोटक र प्रतिभाशाली खेलाडी अकरम अफिफ हुन्, जो हाल कतारी क्लब अल सादबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । सन् २०२४ को ‘एसियाली वर्ष खेलाडी’ घोषित अफिफको अन्तर्राष्ट्रिय करियर निकै लोभलाग्दो छ । कतारलाई लगातार दुई पटक एएफसी एसियन कपको उपाधि दिलाउन नायक बनेका अफिफले देशका लागि महत्वपूर्ण खेलहरूमा उत्कृष्ट गोल र असिस्ट गर्दै आएका छन् । उनको तीव्र गति, ड्रिब्लिङ कला र काउन्टर अट्याकमा रक्षापङ्क्तिलाई छक्याउने क्षमता स्विस डिफेन्सका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बन्नेछ ।
अल्मोज अली (स्ट्राइकर) : कतारका प्रमुख गोलकर्ता अल्मोज अली पनि घरेलु क्लब अल दुहैलमा आबद्ध छन् । अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा कतारका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएका अली सन् २०१९ को एसियन कपमा ९ गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए । कतारी टोलीको अग्रपङ्क्ति सम्हाल्ने अली बक्सभित्र मौकाको फाइदा उठाउन र उत्कृष्ट ‘फिनिसिङ’ गर्न खप्पिस छन् । अकरम अफिफसँगको उनको परम्परागत साझेदारी र मैदानमा बुझाइले स्विट्जरल्यान्डको डिफेन्सलाई कडा चुनौती दिने निश्चित छ ।
हसन अल-हैदोस (मिडफिल्डर) : कतारका लेजेन्डरी कप्तान हसन अल-हैदोस घरेलु टोली अल सादका खेलाडी हुन् । एसियन कपको जितपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरे पनि उनी विश्वकप छनोटको चौथो चरणअघि पुनः टोलीमा फर्किएका हुन् । देशका लागि १८० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका अनुभवी हैदोस टोलीका ‘लिडर’ हुन् । मिडफिल्डबाट खेलको गति नियन्त्रण गर्ने, दबाबको समयमा टोलीलाई सम्हाल्ने र आफ्नो सटिक पासिङ क्षमताले खेललाई नयाँ दिशा दिने जिम्मेवारी उनकै काँधमा हुनेछ ।
स्विट्जरल्यान्ड
ग्रानिट जाका (मिडफिल्डर) : स्विट्जरल्यान्डका निर्विवाद नेता तथा कप्तान ग्रानिट जाका इङ्गल्याण्डको प्रिमियर लिग क्लब सन्डरल्यान्डमा आबद्ध छन् । ३३ वर्ष पुगिसकेका जाकाको यो चौथो लगातार विश्वकप हो र उनी देशका लागि सबैभन्दा धेरै खेल खेल्ने कीर्तिमानी खेलाडी हुन् । सन् २००९ को फिफा यू-१७ विश्वकप जितेर इतिहास रचेका जाकासँग अविश्वसनीय ट्याक्टिकल डिसिप्लिन छ । मैदानको मध्यभागबाट खेललाई सञ्चालन गर्ने, लामो दूरीको पास निकाल्ने र कतारको आक्रामक कडीलाई रोक्न उनको उपस्थिति निर्णायक हुनेछ ।
म्यानुएल अकान्जी (डिफेन्डर) : विश्वकै उत्कृष्ट डिफेन्डरहरूमध्ये एक म्यानुएल अकान्जी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीका मुख्य डिफेन्डर हुन् । स्विस रक्षापङ्क्तिका मेरुदण्ड मानिने ३० वर्षीय अकान्जीले देशका लागि धेरै ठूला प्रतियोगिताहरूको अनुभव बटुलिसकेका छन् । उनको उत्कृष्ट शारीरिक शक्ति, ‘बिल्ड-अप प्ले’ र गतिले कतारका तीब्र गतिका फरवार्डहरू अकरम अफिफ र अल्मोज अलीलाई रोक्न मुख्य भूमिका खेल्नेछ ।
ब्रिल एम्बोलो (स्ट्राइकर) : स्विस आक्रामक पङ्क्तिका मुख्य हतियार ब्रिल एम्बोलो फ्रान्सेली क्लब स्टेड रेनेसबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा स्विट्जरल्यान्डका लागि ठूला प्रतियोगिताहरूमा ५ महत्त्वपूर्ण गोल गरिसकेका २९ वर्षीय एम्बोलो शारीरिक रूपमा निकै बलिया र तीब्र गतिका स्ट्राइकर हुन् । विपक्षी डिफेन्डरहरूलाई आफ्नो शक्तिले दबाबमा राख्न सक्ने र विङ्ग्सबाट आएका क्रसहरूलाई गोलमा परिणत गर्न सक्ने उनको खुबी कतारी डिफेन्सका लागि निकै घातक साबित हुन सक्छ ।
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